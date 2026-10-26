Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

De wedstrijd tussen KAA Gent en Anderlecht van afgelopen weekend leverde niet alleen sportieve discussie op. Ook een fase uit de eerste helft bleef achteraf nazinderen. In de 21ste minuut kwam Léo Pétrot bijzonder hoog in duel met Tibe De Vlieger, maar de Anderlecht-verdediger kwam uiteindelijk weg met geel.

De voet van Pétrot kwam ter hoogte van de borst van De Vlieger. Vol contact met de studs was er niet, en dat speelde duidelijk mee in de beslissing van de scheidsrechter. Toch vindt Jonathan Lardot dat de actie strenger beoordeeld had mogen worden.

Niet alleen kijken naar het contact

Bij DAZN legt Lardot uit dat hij begrijpt waarom de ref geel trok als alleen naar het raakpunt wordt gekeken. “Er is geen vol contact met de voet en de studs op de borst van de tegenstander.”

Voor hem zit het probleem echter vooral in alles wat eraan voorafgaat. Pétrot ziet De Vlieger duidelijk aankomen en weet volgens Lardot dus perfect waar zijn tegenstander zich bevindt. Tegelijk gaat het om een botsende bal, waardoor de controle over de actie sowieso kleiner is.

Daar komen volgens de voormalige topscheidsrechter nog meerdere factoren bovenop. De intensiteit van het duel ligt hoog, de voet komt gevaarlijk ver omhoog en het been van Pétrot is op een bepaald moment gestrekt. “We hebben geluk dat hij zijn been tijdens de actie nog terugtrekt”, klinkt het.

Lardot verkiest rechtstreekse rode kaart

Wanneer hij alle elementen samenneemt, komt Lardot tot een duidelijk oordeel. “Had ik liever een rode kaart gezien.” Hij vindt vooral dat de veiligheid van de tegenstander zwaar moet doorwegen bij zulke fases.





Lardot stelt daarbij een fundamentele vraag: moet er eerst zwaar contact en een mogelijke blessure zijn voordat een scheidsrechter rood kan trekken, of mag de ref ook anticiperen op het gevaar van de actie zelf? Voor hem is dat tweede minstens even belangrijk.

VAR had kunnen ingrijpen

Ook een tussenkomst van VAR Lawrence Visser was volgens Lardot verdedigbaar geweest. Toch neemt hij het de VAR niet kwalijk dat die niet ingreep, net omdat het contactpunt op zich ruimte laat voor discussie.

Zijn voorkeur ligt daarom bij een strengere beslissing op het veld zelf. “Als je de intensiteit van de actie, het zicht op de tegenstander en het mogelijke gevaar goed beoordeelt, dan verkies ik hier een rechtstreekse rode kaart op het veld.” Volgens Lardot had die beslissing niet alleen binnen de regels gepast, maar ook een duidelijk signaal gegeven dat de veiligheid van spelers vooropstaat.