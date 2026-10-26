Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

FC Bayern München heeft vertrouwen in de staf van Vincent Kompany. Nadat de Belgische trainer vrijdag tijdens een training in elkaar zakte en naar het ziekenhuis werd gebracht, won Bayern zondag met 3-1 van Freiburg. De clubleiding is ervan overtuigd dat zijn assistenten de afwezigheid van hun hoofdcoach kunnen opvangen.

Kompany moet de komende weken rust nemen om te herstellen. Bayern wil hem zo weinig mogelijk met voetbalzaken belasten, zodat hij zich op zijn gezondheid en zijn familie kan concentreren.

Kompany feliciteert zijn assistent vanuit het ziekenhuis

Assistent Aaron Danks nam tegen Freiburg de leiding en kreeg na afloop meteen een bericht van Kompany. “Goed gedaan en gefeliciteerd aan het team en de spelers”, schreef de Belgische coach. Danks antwoordde dat hij nu vooral opnieuw rust moest nemen.

Ook sportief directeur Max Eberl benadrukte dat Kompany zelf moet beslissen of hij een wedstrijd wil volgen. De club wil hem niet onnodig bij het voetbal betrekken tijdens zijn herstel.

Bayern houdt vertrouwen in de technische staf

De overwinning tegen Freiburg bevestigde dat Bayern ook zonder Kompany resultaat kan boeken. Danks (ex-Anderlecht-assistent) kan rekenen op de steun van onder meer René Maric, Floribert N'Galula (ook ex-Anderlecht) en Daniel Fradley. Binnen de club wordt de staf beschouwd als een goed ingespeeld geheel.


Daarom overweegt Bayern voorlopig geen personeelswijzigingen. De clubleiding vertrouwt erop dat de assistenten de ploeg samen door deze periode kunnen loodsen. Met de topper tegen Borussia Dortmund in aantocht, wil Bayern vooral stabiliteit bewaren terwijl Kompany de tijd krijgt om volledig te herstellen.

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