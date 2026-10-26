Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie
Foto: © photonews
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Standard verloor zondagmiddag met 2-1 van KRC Genk. Philippe Albert fileerde bij Sudinfo de nederlaag van de ploeg van Vincent Euvrard en wees vooral naar de defensieve fouten.

Standard heeft zondag opnieuw een tik gekregen. De Rouches gingen met 2-1 onderuit tegen KRC Genk en volgens Philippe Albert lag de oorzaak vooral bij de manier waarop de Luikenaars verdedigden.

"Als je Genk twee zulke grote geschenken geeft en in die fases verdedigt zoals Standard dat deed, kun je er niet onderuit komen. Tenzij je zelf de kwaliteiten hebt om drie, vier of vijf keer te scoren, zoals Union, maar dat is niet het geval", aldus Albert bij Sudinfo.

Grove fouten nekken Standard tegen Genk

De voormalige Rode Duivel wees twee fases aan die de wedstrijd volgens hem in een beslissende plooi legden. "Bij de 1-0 moest Mohr de eerste zone afdekken, maar hij was nergens te bespeuren. Bij de 2-1 wil Ayensa de bal eerst met het hoofd wegwerken, maar bedenkt hij zich vervolgens."

"De Luikse ploeg werd genekt door die twee zware fouten. Dat gebeurt al te vaak in de voorbije weken", vervolgde Albert. Standard incasseerde zo voor de vierde keer op rij een nederlaag.

Top 4 steeds verder uit zicht

Die slechte reeks zet de Rouches steeds meer onder druk. "Standard heeft zijn laatste vier wedstrijden verloren en heeft zichzelf daarmee een druk opgelegd die het liever had vermeden", klonk het.

Volgens Albert lijkt een plaats in de top vier nu haast onhaalbaar. "De top 4 glipt wellicht definitief weg voor de club uit Luik. Als Standard geen 9 op 9 pakt tegen Kortrijk, Beveren en Lommel – dat overigens één punt hoger staat in het klassement – zal de Beker van België de enige uitweg zijn om snel weer Europees voetbal te halen."

Dat scenario houdt ook risico's in, benadrukte Albert: alles laten afhangen van één competitie betekent dat Standard al zijn kaarten op dezelfde tafel zet. De volgende opdracht wacht zaterdag om 18.15 uur, wanneer Kortrijk op bezoek komt. Voor de ploeg van Vincent Euvrard wordt dat een kans om de negatieve spiraal eindelijk te doorbreken.

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