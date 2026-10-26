Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 16 reacties
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week
Foto: © photonews

De zware nederlaag tegen AA Gent heeft de druk op Vitor Bruno bij Anderlecht verder opgevoerd, maar voorlopig hoeft de Portugese trainer niet voor zijn job te vrezen. Volgens La Dernière Heure geniet hij nog altijd het vertrouwen van de clubleiding. Een ontslag is op dit moment niet aan de orde, ondanks de tegenvallende resultaten van de voorbije weken.

Binnen de bestuurskamer is men er volgens de Franstalige krant van overtuigd dat een trainerswissel de ploeg momenteel niet vooruit zou helpen. Integendeel, de leiding gelooft in grote lijnen nog steeds in de werkwijze van Bruno. Dat betekent niet dat er helemaal geen discussiepunten zijn, maar de meningsverschillen zouden niet zwaar genoeg wegen om de samenwerking stop te zetten.

Evaluatie zal volgen

De resultaten blijven wel bepalend voor het vervolg. Mocht Anderlecht verder wegzakken en de negatieve reeks aanhouden, dan zal de situatie opnieuw worden geëvalueerd. Het vertrouwen is dus niet onvoorwaardelijk. Bruno krijgt voorlopig de tijd om zijn ploeg weer op de rails te krijgen, maar zal daarvoor ook resultaten moeten neerzetten.

Ook binnen de spelersgroep lijkt de trainer nog voldoende steun te genieten. Colin Coosemans nam het na de 4-0-nederlaag tegen AA Gent publiekelijk voor hem op en deed daarbij een opvallende uitspraak. Volgens de doelman is Bruno sinds het vertrek van Vincent Kompany mogelijk zelfs de beste trainer die Anderlecht heeft gehad.

Steun van spelers heeft hij ook

Coosemans benadrukte bovendien dat hij niet namens de volledige spelersgroep sprak, maar gaf wel aan dat heel wat spelers tevreden zijn over het werk van de Portugese coach. Zijn verdediging kwam op een moment waarop de kritiek na de pijnlijke nederlaag in Gent steeds luider werd. De doelman schoof de verantwoordelijkheid voor de zware cijfers vooral naar de spelers zelf.

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Voor Bruno is het nu zaak om dat vertrouwen om te zetten in betere prestaties. De clubleiding ziet voorlopig geen heil in een ontslag, maar bij Anderlecht telt uiteindelijk ook het scorebord. Als de resultaten niet verbeteren, kan de huidige steun alsnog onder druk komen te staan.

16 reacties
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