Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk
Foto: © photonews

De rode kaart voor Matthieu Epolo tijdens Genk-Standard zorgde afgelopen weekend voor heel wat discussie. De doelman van Standard kwam hard in botsing met Rafiu Durosinmi en was zelfs even buiten bewustzijn, maar kreeg na de fase toch rood. Jonathan Lardot heeft bij DAZN uitgelegd waarom hij die beslissing terecht vindt.

De fase vond plaats rond het halfuur. Epolo kwam ver uit zijn doel om een diepe bal te onderscheppen, terwijl Durosinmi eveneens vol doorging. De botsing zag er bijzonder zwaar uit en de medische zorgen rond de Standard-doelman stonden aanvankelijk volledig centraal.

Lardot ziet twee overtredingen

Lardot begrijpt dat de situatie op het eerste gezicht vooral door de impact van de botsing wordt beoordeeld. “Los van de gezondheid van de speler kan ik begrijpen dat die fase er heel spectaculair uitziet. Het is uiteraard ook bijzonder pijnlijk voor de doelman van Standard.”

Volgens hem verandert dat echter niets aan de speltechnische beoordeling. Epolo zou eerst de bal met zijn arm geraakt hebben buiten het strafschopgebied. Daarnaast ziet Lardot in dezelfde actie ook nog een fout op Durosinmi, eveneens buiten de zestien.

Dat dubbele element is volgens Lardot doorslaggevend. Zonder het handscontact en zonder de overtreding op de aanvaller zou Durosinmi volgens hem richting een leeg doel kunnen gaan.

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Daarom heeft hij weinig twijfel over de uiteindelijke beslissing van scheidsrechter Jasper Vergoote. “Als dat contact met de arm en de overtreding op de aanvaller niet plaatsvinden, krijgt de aanvaller een open doelkans. Daarom vind ik de rode kaart een zeer terechte beslissing.”

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