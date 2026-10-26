Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

Club Brugge begint stilaan zijn vaste elftal te vinden. Na negen speeldagen in de Jupiler Pro League en drie wedstrijden in de Champions League heeft Ivan Leko al enkele belangrijke keuzes gemaakt. Jan Virgili lijkt de strijd op de rechterflank te hebben gewonnen van Diakhon, terwijl Spileers de voorkeur krijgt boven Lee. Ook op het middenveld lijken sommige posities stilaan vast te liggen, maar voor één plaats blijft de concurrentie groot.

Met onder meer Freddie Potts en Hans Vanaken beschikt Club Brugge over een stevig middenveld. Toch is het nog afwachten wie de derde man in de driehoek wordt. De strijd gaat voorlopig tussen Hugo Vetlesen en Félix Lemaréchal, twee spelers met verschillende kwaliteiten die elkaar voorlopig weinig ontlopen.

Leko houdt Vetlesen en Lemaréchal in evenwicht

De voorbije wedstrijden wisselde Leko tussen beide middenvelders. Woensdag in de Champions League tegen Lens kreeg Lemaréchal zijn kans, terwijl zondag tegen STVV opnieuw Vetlesen aan de aftrap verscheen. De Noor kreeg dus het vertrouwen van zijn trainer, maar dat betekent niet dat hij zijn plaats definitief heeft veroverd.

"Ze liggen allebei in de weegschaal. Er zit geen speciale boodschap achter, ik laat de juiste speler op het juiste moment spelen. Vetlesen speelde twee keer na elkaar en nu ook Lemaréchal. Vandaar de keuze om met Hugo te starten", legt de Brugse trainer uit.

De Kroaat is bovendien tevreden over de concurrentiestrijd tussen zijn twee spelers. "Ik hou van beide spelers, ik geloof ook sterk in hen. Om eerlijk te zijn, is dit ook een goede onderlinge strijd om die basisplaats te willen hebben, wat uiteraard ook het team zal helpen om beter te presteren."

Drukke weken voor Club Brugge

De komende weken krijgt Leko opnieuw enkele belangrijke opdrachten voorgeschoteld. Vrijdag trekt Club Brugge naar Zulte Waregem, waarna in de Champions League een verplaatsing naar PSV volgt. Op zondag 8 november staat bovendien de topper tegen Anderlecht op het programma.



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Met die belangrijke wedstrijden in aantocht wordt het interessant om te zien wie het vertrouwen van Leko krijgt. Blijft Vetlesen aan de aftrap verschijnen of verovert Lemaréchal opnieuw een basisplaats? Ook een scenario waarin beide middenvelders samen starten, valt niet uit te sluiten.