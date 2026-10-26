Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Charles De Ketelaere beleeft een moeilijk seizoen bij Atalanta. De Rode Duivel wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Serie A en krijgt steeds meer kritiek. Toch blijft coach Maurizio Sarri geloven in de Belg. “We verwachten veel van hem. Hij heeft een enorm potentieel en we blijven in hem geloven. Maar hij moet wel beginnen leveren”, klinkt het duidelijk.

De kritiek komt onder meer van Fabio Capello. De voormalige topcoach en analist vindt dat De Ketelaere momenteel te weinig gevaar brengt. “Het probleem is niet zijn gebrek aan goals. Wat hij mist, zijn assists en gevaarlijke passes”, analyseerde Capello. Atalanta staat na een tegenvallende seizoensstart pas elfde in de Serie A.

Capello mist de oude De Ketelaere

Volgens Capello is vooral het verschil met vorig seizoen opvallend. De Ketelaere was toen belangrijk voor het aanvalsspel van Atalanta, ook al bleef zijn persoonlijke doelpuntenproductie beperkt. “Hij brengt de tegenstanders niet langer in de problemen. Vroeger was het normaal dat hij twee of drie kansen per wedstrijd creëerde, maar dat gebeurt nu niet. De echte De Ketelaere ontbreekt een beetje”, oordeelde hij.

De cijfers tonen dat de Belg nog zoekt naar zijn beste vorm. Zijn laatste competitiedoelpunt dateert al van 11 januari. Dit seizoen staat hij wel op drie assists, maar in het nieuwe systeem moet hij nog zijn draai vinden. De wedstrijd tegen Frosinone leek alvast een stap in de goede richting.

Sarri geeft toe dat wissel van De Ketelaere verkeerd uitpakte

Tegen Frosinone liet De Ketelaere zich opnieuw zien. Hij lokte een strafschop uit en gaf een assist, waardoor hij een belangrijk aandeel had in de aanvallende productie van zijn ploeg. Toch eindigde de wedstrijd op een spectaculaire 4-4. Atalanta gaf de voorsprong nog uit handen nadat De Ketelaere ongeveer een kwartier voor tijd naar de kant was gehaald.



Sarri stak na afloop de hand in eigen boezem. “Ik had meer verwacht van de invallers, Gianluca Scamacca en Lazar Samardzic. We haalden De Ketelaere eraf om verdedigende zekerheid in te bouwen, maar achteraf bekeken was dat niet de juiste keuze.”