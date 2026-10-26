Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Carlos Forbs is de voorbije weken steeds nadrukkelijker zijn stempel aan het drukken bij Club Brugge. Ook tegen STVV maakte de winger indruk, en Marc Degryse schuift hem naar voren als zijn speler van het weekend. De analist ziet een voetballer die niet alleen over uitzonderlijke snelheid beschikt, maar ook steeds beter wordt in de details van zijn spel.

"Zijn voorbije tien dagen zijn zonder overdrijven indrukwekkend geweest", stelt Degryse bij HLN. Hij verwijst daarbij naar de Champions League-wedstrijden tegen Inter en Lens, gevolgd door de sterke prestatie tegen STVV. "Ik heb genoteerd: Forbs was zondagmiddag in tien gevaarlijke acties van Club betrokken."

Forbs heeft werkpunten uit zijn Ajax-periode weggewerkt

Toen Forbs bij Club Brugge aankwam, waren er nog twijfels over zijn technische kwaliteiten in kleine ruimtes. Degryse herinnert zich hoe er bij Ajax met de winger werd gelachen. "Dat zal, denk ik, te maken hebben gehad met zijn beperkte behendigheid in de kleine ruimtes. De snelheid en de dribbel heeft Forbs altijd gehad, maar in Brugge had hij moeite met snel kaatsen en die kleine pasjes op de korte ruimte."

Volgens Degryse heeft de Portugees daarin duidelijke stappen gezet. Zijn acties zijn efficiënter geworden en hij combineert zijn snelheid steeds vaker met de juiste keuzes. Daardoor is Forbs veel moeilijker af te stoppen en wordt hij een van de gevaarlijkste aanvallers in de Brugse ploeg.

Tresoldi profiteert volop van de assists van Forbs

Ook Nicolò Tresoldi plukt de vruchten van de ontwikkeling van zijn ploegmaat. "Tresoldi kan zich op dit moment geen betere assistgever bedenken", zegt Degryse. "Bij alles wat Forbs hem aangeeft, moet Tresoldi maar zijn voet tegenaan zetten of hij kan in twee tijden spelen."



Daarbovenop blijft Forbs zijn defensieve taken uitvoeren. Tegen STVV liep hij zelfs in de slotfase nog helemaal terug om zijn tegenstander op de eigen helft op te vangen. Ook zijn samenwerking met Kyriani Sabbe op de rechterflank loopt volgens Degryse uitstekend. Zijn conclusie is duidelijk: "Ik vraag mij zelfs af wie in het Europese voetbal nóg sneller is dan Forbs."