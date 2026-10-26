Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Union Saint-Gilloise heeft slecht nieuws gekregen over Mateo Biondic. De aanvaller liep donderdagavond in de Europa League tegen Hapoel Beer Sheva een zware enkelblessure op en zal maandenlang niet inzetbaar zijn.

Biondic ging al vroeg in de wedstrijd tegen de grond. Na ongeveer tien minuten moest hij verzorgd worden en kon hij niet op eigen kracht verder. De Duitser werd per draagberrie van het veld gebracht en vervangen door Raul Florucz. Union won het duel uiteindelijk overtuigend met 4-0.

Onderzoek brengt slecht nieuws

Na de wedstrijd onderging Biondic verdere medische onderzoeken. Die hebben volgens Union een zware ligamentblessure aan de rechterenkel aan het licht gebracht. Daarmee komt nu het scenario uit waarvoor meteen na zijn uitval al werd gevreesd.

After being forced off early in Union’s Europa League match against H. Beer Sheva, Mateo Biondic underwent further medical examinations. They confirmed a severe ligament injury to his right ankle. He will undergo surgery and is expected to be sidelined for several months. 💛💙 We’re all behind you, Mateo. Wishing you a smooth recovery and looking forward to seeing you back on the pitch! — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 26, 2026

De blessure blijkt bovendien ernstig genoeg om een operatie noodzakelijk te maken. Union verwacht dat de 23-jarige aanvaller vervolgens meerdere maanden nodig zal hebben om te herstellen. Een precieze datum voor zijn terugkeer wordt voorlopig niet genoemd.

Nieuwe tegenvaller voor Union

Voor Union is het een stevige sportieve tegenvaller. Biondic speelde dit seizoen regelmatig een rol in de ploeg van David Hubert en kwam in de competitie al tot twee doelpunten en vier assists. Zijn Europese avond tegen Hapoel Beer Sheva was amper begonnen toen het misging.





De landskampioen stuurde via de eigen kanalen alvast een steunbetuiging naar zijn speler. “We staan allemaal achter je, Mateo”, klinkt het. Union wenst hem een vlot herstel toe en hoopt hem over enkele maanden opnieuw op het veld te zien.