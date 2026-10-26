Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Anderlecht blijft zoeken naar stabiliteit onder Vitor Bruno. Na de nederlaag tegen KAA Gent kreeg vooral de manier waarop paars-wit verdedigde opnieuw kritiek. Hein Vanhaezebrouck ziet duidelijke structurele problemen en vreest dat die Anderlecht nog vaker punten zullen kosten.

De Portugese coach maakte na afloop duidelijk dat hij zijn voetbalvisie niet zomaar wil aanpassen. Vanhaezebrouck begrijpt dat Anderlecht dominant wil voetballen, maar vindt dat die ambitie gepaard moet gaan met meer aandacht voor defensieve zekerheid.

Bij Het Nieuwsblad wijst Vanhaezebrouck vooral naar de ruimte die Anderlecht weggeeft wanneer het hoog verdedigt. De middenvelders sloten volgens hem onvoldoende de passlijnen richting de wingbacks af. Zowel bij de eerste als bij de vierde Gentse treffer kwam dat probleem nadrukkelijk naar boven.

Bij de openingsgoal zag hij meerdere fouten samenkomen. Winkler liet volgens hem de passlijn open, waarna Araujo voldoende tijd kreeg om de bal achter de hoge defensie te leggen. Pétrot werd vervolgens op snelheid geklopt, terwijl Reabciuk te laat reageerde op de loopactie van Kadri. “De 1-0 was kat in het bakkie”, analyseert Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck ziet geen snelle ommekeer

Ook over de langere termijn klinkt hij weinig optimistisch. Een nieuwe trainerswissel vindt hij evenmin vanzelfsprekend, omdat Anderlecht dan alweer helemaal opnieuw zou moeten beginnen. Tegelijk gelooft hij niet dat Bruno de ploeg op korte termijn plots naar een lange zegereeks kan leiden.



“Maar Bruno gaat dit niet rechttrekken. Anderlecht gaat niet plots tien matchen na elkaar winnen, hè. Daarvoor is de ploeg niet goed genoeg”, klinkt het scherp. Met Westerlo thuis en daarna een verplaatsing naar Club Brugge voor de boeg verwacht Vanhaezebrouck dat de druk op Bruno groot blijft. “De kans bestaat dat de nervositeit verder stijgt.”