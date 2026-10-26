Complete chaos bij Gouden Bal: plots drie winnaars aangekondigd en organisatie moet ingrijpen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Complete chaos bij Gouden Bal: plots drie winnaars aangekondigd en organisatie moet ingrijpen
Foto: © photonews

De organisatie van de Gouden Bal heeft maandagavond voor enorme verwarring gezorgd. Enkele uren voor de uitreiking van de prestigieuze prijs verschenen op de officiële website liefst drie verschillende artikels waarin telkens een andere speler als winnaar werd aangekondigd. Harry Kane, Kylian Mbappé en Lamine Yamal mochten zich daardoor even winnaar van de Ballon d'Or noemen, maar al snel bleek dat er iets grondig was misgelopen.

Het begon met een artikel waarin Harry Kane als winnaar van de Gouden Bal 2026 werd voorgesteld. De spits van Bayern München werd geprezen voor zijn indrukwekkende doelpuntenproductie tijdens het afgelopen seizoen. Het nieuws verspreidde zich razendsnel op sociale media en deed vermoeden dat de organisatie de winnaar per ongeluk al had bekendgemaakt.

Plots duiken nog twee winnaars op

Maar daar bleef het niet bij. Niet veel later ontdekten oplettende voetbalfans dat ook Kylian Mbappé en Lamine Yamal een eigen artikel hadden gekregen waarin ze als winnaar werden uitgeroepen. Bij de Franse ster van Real Madrid werd vooral zijn constante niveau benadrukt, terwijl Yamal werd voorgesteld als de jongste winnaar in de geschiedenis van de prestigieuze verkiezing.

De drie artikels verdwenen vervolgens opnieuw van de website, maar toen was het kwaad al geschied. Screenshots van de publicaties circuleerden volop op sociale media. Volgens het Spaanse AS werden zelfs delen van de eindrangschikking voortijdig gepubliceerd. De opmerkelijke gang van zaken zorgde voor heel wat speculatie over de identiteit van de uiteindelijke winnaar.

Organisatie moet met verklaring komen

De organisatoren zagen zich uiteindelijk genoodzaakt om met een officiële verklaring te reageren. Daarin werd bevestigd dat verschillende vooraf voorbereide artikels per ongeluk online waren verschenen. De teksten waren opgesteld voor alle genomineerden en mochten volgens de organisatie absoluut niet beschouwd worden als een aanwijzing voor de winnaar of de uiteindelijke rangschikking.


Daarmee werd ook de theorie dat de top drie al was uitgelekt ontkracht. De blunder blijft bijzonder pijnlijk voor de organisatie, die maandagavond in het London Palladium de zeventigste editie van de Gouden Bal organiseert.

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