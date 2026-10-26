Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2911

Patrick Goots is onder de indruk van Porozo, de nieuwe spits van Antwerp. De voormalige aanvaller ziet dat de spits niet alleen over fysieke kwaliteiten beschikt, maar ook technisch zijn mannetje kan staan. “Hij kon mij charmeren”, klinkt het bij Goots in GvA, die wel enkele aandachtspunten ziet.

“Hoewel hij vrij groot is, is zijn basistechniek best goed”, analyseert Goots. “Porozo kan een actie maken en een dribbel inzetten.” Daarmee heeft Antwerp er volgens hem een aanvaller bij die meer kan dan alleen zijn lichaam gebruiken om duels te winnen.

Goots maakt grapje over het broekje van Porozo

Ook het fysieke aspect valt op. Goots omschrijft Porozo als “een beest”, maar maakt daarbij ook een opvallende bedenking over zijn uitrusting. “Misschien moeten ze nog een iets groter broekje voorzien?” grapt hij. “Stanno gaat dat waarschijnlijk wel kunnen oplossen. Ik had alleszins graag dat mijn broekje wat losser zat.”

Toch is Goots niet alleen maar positief. Bij een speler met de fysieke présence van Porozo bestaat ook het risico dat hij zich te vaak laat meeslepen in de duels. Zijn temperament en de mogelijke gele kaarten zijn volgens de analist aandachtspunten die Antwerp goed in de gaten moet houden.

Frey dreigt opnieuw het slachtoffer te worden

De komst en de opmars van Porozo hebben bovendien gevolgen voor de concurrentie voorin. Michael Frey lijkt zijn plaats kwijt te zijn aan de nieuwe spits, en dat kan voor spanningen zorgen. “Daar gaat Frey niet blij mee zijn”, beseft Goots.


De analist hoopt vooral dat Antwerp niet opnieuw in dezelfde situatie belandt als eerder met Frey en Janssen. “Dit mag geen herhaling worden van de situatie Frey-Janssen”, waarschuwt hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Snayder Porozo

Meer nieuws

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
2
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
1
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

19:20
1
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

19:00
1
Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

18:00
1
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

17:20
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

17:00
Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

16:40
Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

16:00
1
Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

16:20
Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

15:40
4
UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

15:33
10
Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

15:20
Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

14:20
Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

15:00
Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

14:00
2
Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

14:40
Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie Reactie

Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

13:20
2
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

13:00
16
Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

13:40
2
Somers neemt het na eerste zege sinds augustus op voor trainer Compper: "Zijn hand wordt steeds duidelijker" Reactie

Somers neemt het na eerste zege sinds augustus op voor trainer Compper: "Zijn hand wordt steeds duidelijker"

10:20
Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet Analyse

Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

12:40
3
Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

12:00
4
KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

12:06
2
Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

11:40
4
Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

11:00
6
Union SG zit alweer met een dik probleem: David Hubert komt met de bevestiging

Union SG zit alweer met een dik probleem: David Hubert komt met de bevestiging

10:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

IXL IXL over Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!" IXL IXL over Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit Borak Borak over Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week creve creve over Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Rode kaarten voor Genk en Cercle, maar niet voor Anderlecht: waar ligt de lijn? Groen Groen over Union SG - Cercle Brugge: 5-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen" Don Bozhinov Don Bozhinov over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge CringeMedia CringeMedia over Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved