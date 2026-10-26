Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Patrick Goots is onder de indruk van Porozo, de nieuwe spits van Antwerp. De voormalige aanvaller ziet dat de spits niet alleen over fysieke kwaliteiten beschikt, maar ook technisch zijn mannetje kan staan. “Hij kon mij charmeren”, klinkt het bij Goots in GvA, die wel enkele aandachtspunten ziet.

“Hoewel hij vrij groot is, is zijn basistechniek best goed”, analyseert Goots. “Porozo kan een actie maken en een dribbel inzetten.” Daarmee heeft Antwerp er volgens hem een aanvaller bij die meer kan dan alleen zijn lichaam gebruiken om duels te winnen.

Goots maakt grapje over het broekje van Porozo

Ook het fysieke aspect valt op. Goots omschrijft Porozo als “een beest”, maar maakt daarbij ook een opvallende bedenking over zijn uitrusting. “Misschien moeten ze nog een iets groter broekje voorzien?” grapt hij. “Stanno gaat dat waarschijnlijk wel kunnen oplossen. Ik had alleszins graag dat mijn broekje wat losser zat.”

Toch is Goots niet alleen maar positief. Bij een speler met de fysieke présence van Porozo bestaat ook het risico dat hij zich te vaak laat meeslepen in de duels. Zijn temperament en de mogelijke gele kaarten zijn volgens de analist aandachtspunten die Antwerp goed in de gaten moet houden.

Frey dreigt opnieuw het slachtoffer te worden

De komst en de opmars van Porozo hebben bovendien gevolgen voor de concurrentie voorin. Michael Frey lijkt zijn plaats kwijt te zijn aan de nieuwe spits, en dat kan voor spanningen zorgen. “Daar gaat Frey niet blij mee zijn”, beseft Goots.



De analist hoopt vooral dat Antwerp niet opnieuw in dezelfde situatie belandt als eerder met Frey en Janssen. “Dit mag geen herhaling worden van de situatie Frey-Janssen”, waarschuwt hij.