"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven
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Eden Hazard stelde samen met Robert Pirès zijn ideale elftal samen. Daarin reserveerde de voormalige Rode Duivel een plaats voor Thibaut Courtois en Vincent Kompany.

Eden Hazard deelde tijdens zijn loopbaan de kleedkamer met heel wat legendes, bij Chelsea, Real Madrid en de Belgische nationale ploeg. Toen hij samen met Robert Pirès zijn droomelftal mocht samenstellen, vergat de ex-Rode Duivel zijn landgenoten Thibaut Courtois en Vincent Kompany dan ook niet.

Hazard ziet Courtois als toekomstige nummer één aller tijden

Hazard lichtte zijn keuzes toe in een video die werd opgenomen tijdens de 33e Algemene Vergadering van de ECA. Voor de positie van doelman twijfelde hij niet. "De beste keeper? Thibaut Courtois. Ik denk dat hij op een dag de beste aller tijden zal worden", vertelde hij.

Volgens Hazard heeft zijn voormalige ploegmaat alles in huis om een blijvende stempel op de voetbalgeschiedenis te drukken. De twee Belgen speelden samen bij Chelsea, Real Madrid en de Rode Duivels, waardoor Hazard als geen ander kan inschatten welke impact Courtois op een ploeg heeft.

"Hij is een speler van een andere klasse. Hij was op elk vlak uitstekend en heeft ons zo vaak gered. Dankzij hem heb ik zoveel prijzen gewonnen", aldus Hazard over de doelman van Real Madrid.

Ook Vincent Kompany krijgt plaats tussen de grote verdedigers

Hazard had tijdens het gesprek ook lovende woorden veil voor Vincent Kompany. De voormalige aanvoerder van Manchester City hoort volgens hem thuis in het rijtje met de beste verdedigers van de voorbije twee decennia.

"Als we het over de verdedigers van de laatste twintig jaar hebben, dan behoren John Terry, Sergio Ramos en Kompany tot de vijf of zes besten", stelde Hazard.

Hij roemde niet alleen hun defensieve kwaliteiten, maar ook hun uitstraling als leiders. "John kon met beide voeten spelen en alle drie waren ze grote leiders. Wanneer zulke jongens voor een wedstrijd het woord namen, wilde je voor hen spelen."

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Eden Hazard

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