Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)
Foto: © photonews

Nicky Hayen is alweer vertrokken bij Burnley, maar de Engelse club zou nu wel eens een naam kunnen binnenhalen die de geschiedenisboeken haalt. Steven Gerrard is naar voren geschoven als een van de belangrijkste kandidaten om de ontslagen Belg op te volgen. De voormalige Liverpool-kapitein heeft als trainer al indruk gemaakt bij Rangers en zou bij Burnley aan een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen.

Burnley zette Hayen aan de deur na een zware 4-1-nederlaag tegen Lincoln City. De Belg was pas in de zomer aangesteld, maar kon de club niet uit de problemen halen. Met slechts één overwinning in twaalf competitiewedstrijden zakte Burnley weg naar de degradatiezone van de Championship. De club moet dus opnieuw op zoek naar een trainer die het tij kan keren.

Gerrard bewees bij Rangers dat hij prijzen kan pakken

Gerrard staat volgens de bookmakers bovenaan het lijstje met mogelijke opvolgers. De 46-jarige Engelsman zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Saoedische Al-Ettifaq in januari 2025. Vooral zijn werk bij Rangers blijft een belangrijk visitekaartje. In 2021 leidde hij de Schotse topclub naar de landstitel, zonder ook maar één competitienederlaag te lijden.

Ook bij Aston Villa stond Gerrard aan het roer, al werd dat avontuur minder succesvol. Toch blijft zijn naam bijzonder groot in het Engelse voetbal. Als speler groeide hij uit tot een icoon van Liverpool, waar hij jarenlang aanvoerder was en onder meer de Champions League won. Een succesvolle periode bij Burnley zou zijn trainerscarrière opnieuw kunnen lanceren en hem een nieuwe plaats in de Engelse voetbalgeschiedenis kunnen opleveren.

Burnley moet hem overtuigen om terug te keren

Er is wel een belangrijke hindernis: Gerrard lijkt niet meteen te staan springen om opnieuw als trainer aan de slag te gaan. In oktober vertelde hij in de podcast Open Goal dat hij tevreden is met zijn werk als voetbalanalist bij TNT Sports. Bovendien geniet hij van zijn gezinsleven en de tijd die hij daarvoor heeft.

"Ik ben op dit moment gelukkig met wat ik doe", vertelde Gerrard. "Ik heb verschillende aanbiedingen gekregen en met clubs gesproken, maar momenteel ben ik echt tevreden." Hij gaf ook aan dat zijn evenwicht tussen werk en privéleven goed zit en dat hij het geweldig vindt om tijd door te brengen met zijn familie.

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Burnley zal hem dus niet alleen sportief moeten overtuigen, maar ook moeten aantonen dat de uitdaging de moeite waard is. Naast Gerrard worden onder anderen Sean Dyche, Dave Challinor, Rob Edwards en de huidige bondscoach van Wales en ex-Anderlecht-coach, Craig Bellamy, genoemd als mogelijke kandidaten. 

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KAA Gent
Steven Gerrard
Nicky Hayen

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