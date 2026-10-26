Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Joshua Nga Kana leek aan het begin van het seizoen helemaal gelanceerd bij Anderlecht. De amper 17-jarige winger kreeg volop kansen van Vítor Bruno en mocht zich zelfs tonen op het Europese toneel. Intussen is de jonge Brusselaar echter volledig van de radar verdwenen. Hij speelde al weken geen wedstrijd meer, niet bij de A-ploeg en voorlopig ook niet bij de RSCA Futures. Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk.

Nga Kana kwam in de eerste fase van het seizoen negen keer in actie voor de hoofdmacht van paars-wit. Daar kwam ook nog één wedstrijd bij de Futures bovenop. De jongeling leek zo een van de jeugdproducten te worden die dit seizoen vroeg hun kans zouden krijgen in het eerste elftal. Sinds zijn invalbeurt tegen PAOK Saloniki kwam daar echter geen wedstrijd meer bij.

Van Europese minuten naar volledige afwezigheid

De ontwikkeling is opvallend, zeker omdat Nga Kana in de zomer nog indruk maakte. Anderlecht gaf verschillende jongeren de kans om zich te bewijzen en de winger behoorde tot de spelers die van dat vertrouwen konden profiteren. Ook tegen Hammarby kreeg hij speelminuten.

Daarna viel hij plots weg uit de wedstrijdselecties. Een duidelijke verklaring voor die afwezigheid is er voorlopig niet. Het is niet duidelijk of Nga Kana met een blessure kampt, fysiek niet beschikbaar is of om een andere reden buiten beeld is geraakt. Ook bij de Futures kwam hij de voorbije weken niet meer aan spelen toe.

Nieuwe transfers maken de weg naar speelminuten moeilijker

De concurrentie binnen de A-kern is ondertussen stevig toegenomen. Met onder anderen Antman, Winkler en Ambros haalde Anderlecht nieuwe offensieve opties in huis.

Lees ook... Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)›

Daardoor wordt het voor jonge spelers als Nga Kana moeilijker om minuten te verzamelen. Ook andere jeugdproducten, zoals Noah Kalonji en Noa Ojea, kregen de voorbije periode veel minder kansen.