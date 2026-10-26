Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

De ziekenhuisopname van Vincent Kompany heeft ook bij Wouter Vrancken stevig ingehakt. De Belgische trainer schrok van het nieuws rond zijn collega, maar ergert zich tegelijk aan de verhalen die ondertussen circuleren over de levensstijl en werkethiek van de Bayern-coach.

Volgens Vrancken wordt er te snel gezocht naar verklaringen in Kompany's enorme gedrevenheid. Verhalen dat hij te weinig zou slapen of onregelmatig zou leven, wil hij niet zomaar volgen. “Kompany weet als ex-topsporter als geen ander wat zijn lichaam nodig heeft om op topniveau te presteren. Dat is als coach niet anders.”

Vrancken hekelt negatieve verhalen

Bij Sporza zegt Vrancken dat hij vooral hoopt dat Kompany snel volledig herstelt. “Natuurlijk was ik heel hard geschrokken. Ik hoop dat alles snel oké gaat met hem.” Tegelijk betreurt hij dat het medische incident volgens hem meteen een negatieve invulling krijgt. “Ik vind het jammer dat er nu - zoals wel vaker - een negatieve draai aan wordt gegeven.”

Vrancken vindt het bovendien vreemd dat net de drive van Kompany als mogelijke oorzaak wordt aangehaald. Voor hem is die eigenschap net een belangrijk onderdeel van het succes van de voormalige Rode Duivel. “Het is net die drive waardoor hij zo'n carrière uitbouwt, Bayern het zo goed doet én hij zo geliefd is.” Hij wijst daarbij ook op de vele steunbetuigingen vanuit de Bayern-top.

Vrancken weet uit eigen ervaring hoeveel druk er op een hoofdtrainer staat. “Trainer zijn, is eigenlijk een strontjob”, zegt hij met een cynische lach. Volgens hem moet een coach zowat om de paar dagen opnieuw bewijzen dat hij goed genoeg is. “Om de halve week heeft Kompany een soort van examen. Als je niet slaagt, word je afgemaakt.”

Toch wil Vrancken niet zomaar besluiten dat die stress de oorzaak van Kompany's ziekenhuisopname is. Hij wijst erop dat Kompany voordien al ziek was en vermoedt dat dat minstens een belangrijke rol kan hebben gespeeld.



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Tegelijk schetst hij het probleem van het trainersvak: “In onze job kun je dan niet zeggen dat je er twee weken tussenuit gaat.” Voor Vrancken moet de aandacht nu vooral liggen op Kompany's herstel, niet op speculatie over wat er precies is misgelopen.