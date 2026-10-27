Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar
Foto: © photonews

Mika Godts lijkt eindelijk zijn draai te vinden bij Paris Saint-Germain. De Belgische aanvaller was maandag als invaller beslissend in de 2-0-zege tegen Olympique Lyon, met een doelpunt en een assist. Zijn sterke invalbeurt leverde hem meteen lof op van de Franse media, die tot dusver kritisch waren over zijn prestaties.

Ook de impact op het klassement was groot: dankzij de overwinning nam PSG de leiding in de Ligue 1. Volgens L’Équipe waren de invallers bepalend voor dat resultaat. “Dankzij Mayulu en Godts neemt PSG de koppositie”, schreef de sportkrant, die vooral onder de indruk was van de manier waarop de Belg zijn doelpunt afwerkte.

Godts maakt indruk met één invalbeurt

Ook Foot Mercato zag hoe Godts het verschil maakte. “De Belg had een onmiddellijke impact. Hij kende een perfecte invalbeurt, eerst dankzij zijn intensiteit en vervolgens met zijn efficiëntie, en maakte zijn eerste doelpunt voor PSG”, klonk het lovend. Met zijn energie en beslissende acties gaf Godts de Parijzenaars precies wat ze nodig hadden.

De meest opvallende analyse kwam van Le Parisien, dat eerder nog twijfels had geuit over de Belgische aanvaller. De krant vraagt zich nu af of deze wedstrijd een keerpunt kan betekenen. “Dit is misschien de avond waarop Mika Godts definitief een PSG-speler is geworden”, luidde de veelzeggende conclusie.

Blessure van Kvaratskhelia biedt kansen

De timing kan voor Godts belangrijk zijn. Kvhicha Kvaratskhelia is langere tijd geblesseerd, waardoor er ruimte ontstaat voor andere aanvallers om zich te tonen. Le Parisien denkt dat Godts die kans steeds beter grijpt en schrijft dat zijn ploegmaats hem stilaan hun vertrouwen schenken.

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De krant trekt zelfs een vergelijking met Désiré Doué, die zich in december 2024 met een doelpunt en een assist tegen Red Bull Salzburg in de kijker speelde. Volgens Le Parisien lijkt zich nu een gelijkaardig verhaal te ontvouwen.

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