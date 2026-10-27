Bestuur Anderlecht legt dan toch druk op Vitor Bruno: zo kan hij zijn vel redden

Vitor Bruno staat voor cruciale dagen bij Anderlecht. Na de historische nederlaag tegen AA Gent neemt de druk op de Portugese coach toe. De komende drie wedstrijden tegen Westerlo, RB Salzburg en Club Brugge kunnen bepalend worden voor zijn toekomst.

Het management greep voorlopig niet in, ondanks de zwaarste nederlaag ooit van Anderlecht op het veld van Gent. Voetballend waren er wel tekenen van beterschap tegenover de wedstrijden tegen Cercle Brugge en Beerschot. Alleen moeten die verbeteringen nu ook resultaten opleveren.

De keuzes van Bruno blijven vragen oproepen

Bruno zoekt nog steeds naar een vaste structuur. Zo speelde Enric Llansana tegen Gent als nummer tien, terwijl ook Aasgaard en Stroeykens aanspraak maken op een plaats in de offensieve zone. Bovendien heeft Mihajlo Cvetkovic het moeilijk als eenzame spits.

Ook de situatie van Tawfik Bentayeb roept vragen op. De aanvaller scoorde in drie competitiewedstrijden, maar begon tegen Gent op de bank. Danylo Sikan kreeg zelfs de voorkeur bij een invalbeurt.

Drie wedstrijden om het tij te keren

Zaterdag wacht Westerlo, waarna Anderlecht RB Salzburg ontvangt en vervolgens naar Club Brugge trekt. Vooral tegen Westerlo is een reactie noodzakelijk na de zware afstraffing in Gent. Nieuwe puntenverliezen zouden de druk alleen maar vergroten.



Het bestuur geeft Bruno voorlopig nog krediet omdat er voetballend vooruitgang zichtbaar is. Maar dat vertrouwen is niet onbeperkt. Als de Portugees in deze drie wedstrijden geen resultaten boekt, dreigt zijn positie onhoudbaar te worden en komt een trainerswissel steeds nadrukkelijker in beeld.