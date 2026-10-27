Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld
Foto: © DAZN
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Een wedstrijd op het WK voor spelers onder 15 jaar is maandag stilgelegd nadat een Engelse speler een tegenstander uit Ierland beschuldigde van een racistische uitspraak. Engeland weigerde daarna verder te spelen, waarop de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakte. Op dat moment stond Ierland met 4-1 voor.

Het incident vond plaats in de slotminuut van de groepswedstrijd in Bakoe, Azerbeidzjan. Na een opstootje tussen spelers stapte een Engelse voetballer naar zijn bank om zijn klacht te melden. De Engelse staf bracht de beschuldiging vervolgens over aan de scheidsrechter.

Engelse spelers weigeren verder te spelen

Bondscoach Matt Thorpe vroeg de scheidsrechter om uitleg en besloot zijn spelers van het veld te halen. Een assistent-coach maakte duidelijk dat Engeland de vermeende racistische uitspraak wilde melden. “Wij willen niet spelen”, klonk het volgens de wedstrijdbeelden.

Toen een official later met de Engelse staf sprak over de verdere afhandeling, bleef het standpunt hetzelfde. “Onze spelers willen niet spelen”, klonk het. De assistent voegde eraan toe dat een speler van Engeland aangeslagen was. Beide technische stafleden raakten nadien verwikkeld in een verhitte discussie, waarbij beide partijen benadrukten hun spelers te willen beschermen.

FIFA start onderzoek naar incident

De FIFA bevestigde aan BBC Sport dat ze op de hoogte is van het incident en de officiële verslagen verzamelt. De zaak wordt voorgelegd aan de onafhankelijke disciplinaire commissie, die later een beslissing zal nemen. De Engelse voetbalbond wacht eveneens op meer informatie en staat in contact met de FIFA. Daarbij benadrukt de FA dat het welzijn van de spelers vooropstaat.


Het gaat om de eerste editie van het WK U15 en Festival, waaraan 189 landen en gebieden deelnemen. De wedstrijden worden gespeeld met acht spelers per ploeg en bestaan uit twee helften van twintig minuten. Later op maandag won Engeland met 2-0 van Zimbabwe, terwijl Ierland met 4-1 te sterk was voor Cambodja. Over de vermeende racistische uitspraak is voorlopig geen definitieve conclusie bekendgemaakt.

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