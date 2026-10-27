Beerschot ontdekt ontketende speler: “Hij voelt zich duidelijk gewaardeerd”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Beerschot ontdekt ontketende speler: “Hij voelt zich duidelijk gewaardeerd”
Foto: © photonews
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Arnold Vula is uitstekend aan het seizoen begonnen bij Beerschot. De Oegandese international scoorde zondag tegen Eupen zijn zevende competitiegoal in amper acht wedstrijden. Daarmee is hij momenteel topschutter in 1B, terwijl hij vorig seizoen over een volledige jaargang twaalf keer raak trof.

Volgens ex-Beerschotspits Jurgen Cavens is het geen toeval dat Vula nu zo vlot scoort. “Ik heb vorig seizoen al gezegd dat hij een leuk profiel heeft en dat ze met hem aan de slag moesten gaan”, vertelt Cavens in GvA. “Als je ziet dat hij nu al aan zeven doelpunten zit, is dat toch mooi. Er waren zelfs twee wereldgoals bij.”

Vertrouwen maakt het verschil

Ook ex-coach Urbain Spaenhoven ziet een duidelijke evolutie. Volgens hem had Vula vorig seizoen tijd nodig om zich aan te passen nadat hij uit Frankrijk was overgekomen. “Niet elke speler kan zich meteen aanpassen aan een nieuwe leefwereld en een nieuwe club. Dat vraagt soms tijd”, legt hij uit.

“Het is duidelijk dat hij zich bij Beerschot gewaardeerd voelt”, aldus Spaenhoven. “Vula is ondertussen volledig aangepast aan 1B. Zijn ploegmaats voelen dat vertrouwen en spelen hem daardoor vaker aan.” De aanvaller beschikt volgens de voormalige coach over de juiste kwaliteiten om in de zestien het verschil te maken.

Meer dan alleen doelpunten

Cavens benadrukt dat Vula ook zonder bal belangrijk is voor Beerschot. “Hij is misschien niet altijd even aanwezig in een wedstrijd, maar hij werkt hard voor zijn ploeg. Ook verdedigend is hij nuttig met het hoofd.” Als zijn ploegmaats hem op de juiste manier bedienen, kan hij volgens Cavens bijzonder gevaarlijk zijn.


Met zijn kracht en intensiteit is Vula momenteel een belangrijke troef voor Beerschot. Nu ook zijn vertrouwen groeit, lijkt de spits steeds beter tot zijn recht te komen. “Je ziet tot wat hij in staat is”, besluit Cavens.

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