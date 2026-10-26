Somers neemt het na eerste zege sinds augustus op voor trainer Compper: "Zijn hand wordt steeds duidelijker"

De eerste overwinning sinds augustus heeft Antwerp opnieuw wat ademruimte gegeven, maar de Great Old is er nog lang niet. Na vijf opeenvolgende nederlagen blijft bevestiging noodzakelijk. Thibo Somers ziet intussen steeds meer de hand van trainer Marvin Compper in het spel en neemt het op voor zijn coach.

Compper krijgt steun uit de kleedkamer

De positie van Compper kwam de voorbije weken onder druk te staan door de tegenvallende resultaten. Somers begrijpt dat een trainer dan al snel ter discussie komt, maar ziet op het veld vooruitgang. "Je ziet meer en meer zijn hand in het spel. Op training zie je ook dat het wel werkt. Ik ben blij dat het tegen Charleroi gelukt is om dat te tonen", verklaart Somers.

Volgens de middenvelder is Compper bovendien altijd trouw gebleven aan zijn aanpak, ook toen de resultaten tegenvielen. "Vanaf dag één tot nu heeft hij altijd dezelfde aanpak gehad, met of zonder druk. Dat helpt ook de groep vooruit. Je probeert bovendien als speler niet op specifiek voor de trainer te spelen want dat kan net voor extra stress zorgen."

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"Deze overwinning maakt de afgelopen weken niet goed"

Somers beseft tegelijk dat één overwinning de problemen niet zomaar wegneemt. De moeilijke periode heeft ook mentaal gewogen op de spelersgroep, al bleef die volgens hem goed bij elkaar. "Het was zeer lastig, de ene week moeilijker dan de andere." De middenvelder hoopt dat de zege vertrouwen oplevert, maar waarschuwt voor overdreven optimisme.



"Wanneer we echt vertrokken zijn? Hopelijk zo snel mogelijk, binnen een paar wedstrijden. We moeten nu niet te ver vooruit kijken en met de voeten op de grond blijven, want deze overwinning maakt de afgelopen weken niet goed." Antwerp moet dus vooral bewijzen dat het opnieuw resultaten kan boeken. Voor Somers ligt de opdracht duidelijk: de positieve evolutie op training vertalen naar een stabielere reeks wedstrijden.

Volgende week krijgt Antwerp alleszins de kans om een klein reeksje neer te zetten. De Great Old trekt dan namelijk naar Cercle Brugge, de ex-club van Thibo Somers. Vervolgens ontvangt Antwerp promovendus Lommel. Het uitgelezen moment om te klimmen in het klassement?