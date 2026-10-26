Reactie Somers neemt het na eerste zege sinds augustus op voor trainer Compper: "Zijn hand wordt steeds duidelijker"

Jelle Heyman, voetbaljournalist
| Reageer
Somers neemt het na eerste zege sinds augustus op voor trainer Compper: "Zijn hand wordt steeds duidelijker"
Foto: © photonews

De eerste overwinning sinds augustus heeft Antwerp opnieuw wat ademruimte gegeven, maar de Great Old is er nog lang niet. Na vijf opeenvolgende nederlagen blijft bevestiging noodzakelijk. Thibo Somers ziet intussen steeds meer de hand van trainer Marvin Compper in het spel en neemt het op voor zijn coach.

Compper krijgt steun uit de kleedkamer

De positie van Compper kwam de voorbije weken onder druk te staan door de tegenvallende resultaten. Somers begrijpt dat een trainer dan al snel ter discussie komt, maar ziet op het veld vooruitgang. "Je ziet meer en meer zijn hand in het spel. Op training zie je ook dat het wel werkt. Ik ben blij dat het tegen Charleroi gelukt is om dat te tonen", verklaart Somers.

Volgens de middenvelder is Compper bovendien altijd trouw gebleven aan zijn aanpak, ook toen de resultaten tegenvielen. "Vanaf dag één tot nu heeft hij altijd dezelfde aanpak gehad, met of zonder druk. Dat helpt ook de groep vooruit. Je probeert bovendien als speler niet op specifiek voor de trainer te spelen want dat kan net voor extra stress zorgen."

Porozo Snayder
© photonews

"Deze overwinning maakt de afgelopen weken niet goed"

Somers beseft tegelijk dat één overwinning de problemen niet zomaar wegneemt. De moeilijke periode heeft ook mentaal gewogen op de spelersgroep, al bleef die volgens hem goed bij elkaar. "Het was zeer lastig, de ene week moeilijker dan de andere." De middenvelder hoopt dat de zege vertrouwen oplevert, maar waarschuwt voor overdreven optimisme.


"Wanneer we echt vertrokken zijn? Hopelijk zo snel mogelijk, binnen een paar wedstrijden. We moeten nu niet te ver vooruit kijken en met de voeten op de grond blijven, want deze overwinning maakt de afgelopen weken niet goed." Antwerp moet dus vooral bewijzen dat het opnieuw resultaten kan boeken. Voor Somers ligt de opdracht duidelijk: de positieve evolutie op training vertalen naar een stabielere reeks wedstrijden.

Volgende week krijgt Antwerp alleszins de kans om een klein reeksje neer te zetten. De Great Old trekt dan namelijk naar Cercle Brugge, de ex-club van Thibo Somers. Vervolgens ontvangt Antwerp promovendus Lommel. Het uitgelezen moment om te klimmen in het klassement?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Thibo Somers

Meer nieuws

Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

18:40
1
Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
2
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
1
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

19:20
1
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

19:00
1
Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

18:00
1
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

17:20
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

17:00
Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

16:40
Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

16:00
1
Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

16:20
Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

15:40
4
UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

15:33
10
Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

15:20
Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

14:20
Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

15:00
Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

14:00
2
Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

14:40
Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie Reactie

Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

13:20
2
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

13:00
16
Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

13:40
2
Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet Analyse

Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

12:40
3
Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

12:00
4
KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

12:06
2
Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

11:40
4
Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

11:00
6
Union SG zit alweer met een dik probleem: David Hubert komt met de bevestiging

Union SG zit alweer met een dik probleem: David Hubert komt met de bevestiging

10:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Locolabo Locolabo over Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk IXL IXL over Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!" IXL IXL over Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit Borak Borak over Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week creve creve over Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Rode kaarten voor Genk en Cercle, maar niet voor Anderlecht: waar ligt de lijn? Groen Groen over Union SG - Cercle Brugge: 5-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen" Don Bozhinov Don Bozhinov over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved