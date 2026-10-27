Igor De Camargo doet opmerkelijke onthulling over Standard: "Ik heb nergens spijt van"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Igor De Camargo doet opmerkelijke onthulling over Standard: "Ik heb nergens spijt van"
Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Genk en Standard heeft voor Igor De Camargo altijd een extra lading. De ex-Rode Duivel droeg het shirt van beide clubs en is vandaag trainer van de Genkse U23. Nochtans had hij ook bij SL16 aan de slag kunnen gaan.

Genk haalde het zondagmiddag met 2-1 van Standard, dat de wedstrijd met tien man beëindigde. Aron Bibout bezorgde de Limburgers de overwinning nadat Dennis Ayensa een borstcontrole in zijn eigen zestien verkeerd inschatte. De afwerking had iets weg van een typische goal van De Camargo.

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De voormalige spits van Standard werkt sinds januari als coach van de U23 van Racing Genk. In zijn technische staf krijgt hij daarbij steun van ex-Genk-verdediger Sébastien Dewaest.

Die terugkeer naar een bekende omgeving had even goed in Luik kunnen plaatsvinden. Afgelopen zomer kreeg De Camargo namelijk de kans om de leiding te nemen over SL16, de beloftenploeg van Standard. Na een ontgoochelend seizoenseinde bij RWDM koos hij uiteindelijk voor Francs Borains, nadat hij die club al zijn woord had gegeven.

"Een handdruk is voor mij een overeenkomst"

"Ik ben een man van mijn woord. Dat is een eigenschap die ik van mijn grootvader heb meegekregen. Ik kom uit een tijd waarin een handdruk betekende dat je gemaakte afspraken respecteerde, ook zonder een contract te ondertekenen", vertelt De Camargo aan SudInfo.

Zijn passage in de Borinage bleef wel beperkt tot enkele maanden. In november kwam er al een einde aan de samenwerking. Toch kijkt de voormalige aanvaller niet verbitterd terug op die episode.

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"Ik heb nergens spijt van. Mijn periode bij Francs Borains heeft me doen nadenken over hoe ik een project moet kiezen. Standard had toen niet de stabiliteit die de club vandaag misschien wel opnieuw heeft. Die stabiliteit vind ik hier bij Genk wel, en dat waardeer ik enorm in mijn werk", aldus De Camargo.

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