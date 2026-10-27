Ruud Vormer al onder druk: zijn avontuur verloopt moeizaam

Knokke beleeft een lastige start in eerste nationale. Ruud Vormer had zich zijn eerste maanden als T1 van een eerste ploeg ongetwijfeld anders voorgesteld.

Ruud Vormer is al lang meer dan een Nederlander met een verleden bij Club Brugge. Sinds zijn komst van Feyenoord in 2014 bouwde hij een stevig leven uit aan de Belgische kust. Twaalf jaar later staat hij nog steeds in de buurt van Brugge, zij het nu in een heel andere functie: die van hoofdtrainer bij Knokke.

Ook tijdens zijn periode bij Zulte Waregem bleef Vormer in Knokke wonen. Zijn twee zonen spelen er al jaren bij de plaatselijke club, waardoor de stap naar een trainersrol er een logische leek. Alleen loopt zijn eerste opdracht als T1 voorlopig niet zoals gehoopt.

Van promotiedroom naar moeilijke competitiestart

Vormer werd vorig seizoen al genoemd als mogelijke coach van de A-ploeg. Knokke koos toen uiteindelijk voor Bert Dhont. Een beslissing waar de voormalige middenvelder zich in kon vinden: een eerste jaar als hoofdtrainer van een eerste elftal kwam volgens hem nog te vroeg.

Toen Knokke vorig seizoen de promotie naar de Challenger Pro League op amper één punt van Sporting Hasselt misliep, veranderde de situatie. De clubleiding schoof Vormer alsnog naar voren als nieuwe T1, met de ambitie om opnieuw richting profvoetbal te kijken.

Knokke blijft achter in de stand

Na negen competitiewedstrijden staat Knokke echter op slechts 10 punten. De ploeg vindt zichzelf terug in de rechterkolom van het klassement, ver verwijderd van de plaatsen waarop vooraf werd gemikt. In de Beker van België liep het bovendien op een zware 2-5-nederlaag tegen Seraing uit.





De recente resultaten maken het beeld nog somberder. Knokke pakte nul op negen en verloor afgelopen weekend met 2-1 op bezoek bij Roeselare. De druk rond Vormer neemt daardoor toe. "Ruud Vormer is bij iedereen bekend en iedereen wil van hem winnen", stelt sportief directeur Kristof Arys in Het Nieuwsblad.