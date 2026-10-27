🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag
Foto: © Photonews
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KAA Gent won dit weekend op knappe wijze met 4-0 van RSC Anderlecht. Voor de wedstrijd was er ook opnieuw een tifo voorbereid door de supporters in het sfeervak van De Buffalo's. En er was ook een collecte om nog voor méér sfeer te zorgen in de toekomst.

KAA Gent is goed bezig dit seizoen. Ze staan met 25 op 27 knap op kop in de rangschikking van de Jupiler Pro League, maar daar hoeft het niet bij te blijven. Ook de komende weken gaan ze volop blijven gaan voor het allerhoogste.

Tegen RSC Anderlecht was het stadion bovendien ook helemaal uitverkocht. Dat gebeurde de voorbije jaren nog wel al een paar keren (zo goed als), maar het is toch wel knap en het laat zien hoe hard de fans er ook beginnen in te geloven.

Mooie tifo's dit jaar bij KAA Gent

Het ideale moment voor de supporters om nog eens met een tifo te komen. Die liep bij het ontvouwen even letterlijk verkeerd - het linkerdeel van de knappe NEGENDUUST zat even omgekeerd en daardoor zagen we een lege plek.

Uiteindelijk werd het wel knap hersteld. En het was bovendien ook niet de eerste keer dit jaar dat ze al indruk maakten. Met een compleet uitvak hadden ze een paar weken geleden ook al iets moois voorbereid op bezoek bij Zulte Waregem (zie boven).

KAA Gent zamelt meer dan 10.000 euro in voor de fanacties

En thuis tegen Club Brugge kwamen ze ook al met een heel mooi spandoek. Het maakt enkel maar duidelijk hoe goed het zit bij de fans. Voor toekomstige acties werd ondertussen niet minder dan 10.054 euro verzameld - dat is een record.

"Zondag zamelde Armada Ganda aan de ingangen van het stadion een vrije bijdrage in voor tifomateriaal en sfeeracties. Dankzij jullie werd een recordbedrag van 10.054 euro opgehaald! Dankjewel voor jullie steun", aldus KAA Gent daarover op Instagram.

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