🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas"

Robert-Jan Vanwesemael kreeg in het slot van de wedstrijd van STVV op bezoek bij Club Brugge nog een rode kaart te verwerken voor een fikse duw op Diakhon. Daar was achteraf heel wat over te doen. Ook Filip Joos liet zich uit over de zaak ... en verdedigde de speler van STVV enigszins, want hij had iets gezien bij Diakhon net daarvoor.

"Als Vanwesemael hiervoor geschorst wordt, dan trek ik met mijn tractor naar Brussel. Omdat Diakhon net daarvoor aan de bal staat en met zijn handen treiterende Mickey-oren maakt", opende Filip Joos de debatten in 90 Minutes.

Filip Joos zag een beweging van Diakhon voor de fase met Vanwesemael

"Dat was er echt over, vond ik. Niemand heeft dat gezien blijkbaar, maar het is te zien omdat hij aan de bal stond. Je mag alles doen met de bal, je mag er zelfs gaan op staan zoals Boussoufa of Vanden Borre, maar dit was echt kleuterklasgedrag van Diakhon."

🫯 | Robert-Jan Vanwesemael verliest na het laatste fluitsignaal nog zijn cool. 🟥😤 #CLUSTV https://t.co/YHTPI60TeN — DAZN België (@DAZN_BENL) October 25, 2026

"Ik zou als scheidsrechter sneller geel willen geven aan Diakhon dan aan Vanwesemael, al is het dan misschien ook kinderachtig dat je er u aan laat vangen. Maar toch: het was erover", liet Filip Joos er geen twijfel over bestaan.

Serge Gumienny was strenger voor Robert-Jan Vanwesemael

Ook Serge Gumienny had eerder al wat te zeggen over de situatie en de uitsluiting van Vanwesemael van STVV bij Club Brugge: "Robert-Jan Vanwesemael mag dan wel vol onbegrip de bus op gestapt zijn in Brugge na die tweede gele kaart, hij sjarelt nochtans vooral zichzelf in de bewuste fase."





"Als trainer zou ik daar niet blij mee zijn. Er was frustratie na wat gedribbel van Diakhon. Ja, dan is er die duw van Muja, waardoor Diakhon tot bij Vanwesemael komt. Maar als je op dat moment zelf al met geel staat, moet je absoluut geen duw bijgeven", klonk het eerder al.