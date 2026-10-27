Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten

Club Brugge en Anderlecht lijken hun vizier op dezelfde speler te hebben gericht. Volgens transferexpert Ekrem Konur houden beide Belgische topclubs Serginho nauwlettend in de gaten. De 26-jarige Portugese middenvelder speelt bij Levski Sofia in Bulgarije en zou de komende maanden nog geregeld bekeken worden door scouts uit België.

Van een concreet transferdossier is voorlopig evenwel nog geen sprake. De interesse bevindt zich volgens Konur nog in een vroeg stadium.

Toch is het opvallend dat zowel Club Brugge als Anderlecht dezelfde piste volgt, terwijl beide clubs hun kern met het oog op de komende transferperiodes blijven evalueren.

Scouts blijven Serginho volgen tot het einde van het jaar

Konur meldt dat scouts van Club Brugge en Anderlecht Serginho de komende maanden verder zullen observeren. Beide clubs willen zo een beter beeld krijgen van de Portugese middenvelder, die inmiddels 26 jaar oud is.

Dat betekent niet automatisch dat een van beide Belgische clubs in januari een bod zal uitbrengen. De scoutingfase moet eerst meer duidelijkheid opleveren over zijn kwaliteiten en de mogelijke meerwaarde voor de ploeg. Op dit moment is er geen sprake van een afgeronde deal of een concreet akkoord.

Levski Sofia lijkt niet happig op wintertransfer

Een eventuele transfer in januari belooft bovendien niet eenvoudig te worden. Volgens Konur is Levski Sofia niet geneigd om Serginho tijdens de wintermercato te laten vertrekken. Zelfs als de belangstelling uit België concreter wordt, kan de houding van de Bulgaarse club dus een belangrijke hinderpaal vormen.



