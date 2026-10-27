UPDATE: KRC Genk beslist over Daan Heymans

Rood voor Dante Vanzeir? Logisch. Geel voor Léo Petrot? Vreemd, zeker als je de situatie vergelijkt met Daan Heymans en Genk. De verdediger van Anderlecht plantte zijn studs in de borstkas van jonge Tibe De Vlieger om een Gentse tegenaanval af te stoppen. Twee maten en twee gewichten? Het is precies die inconsequentie die de Belgische arbitrage al veel te lang wordt verweten.