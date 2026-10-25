🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie
Foto: © photonews

Anderlecht stond al vroeg 1-0 achter bij KAA Gent en het had nog erger kunnen uitdraaien voor de Brusselaars. Even later beging Léo Pétrot een zware overtreding op Tibe De Vlieger, maar Anderlecht mocht wel met elf blijven staan.

Pétrot ging met opgeheven been door op De Vlieger en raakte hem vol op de borstkast. Nu wou hij natuurlijk wel de bal spelen, maar het bleef een zware fout.

Scheidsrechter Erik Lambrechts trok meteen de gele kaart, maar op de Gentse tribunes verwachtten ze meer en op het scherm verscheen ook de melding 'rode kaart check'.

Na een paar minuten werd Lambrechts echter niet naar het scherm geroepen en bleek dat geel volstond, tot woede van het Gentse publiek natuurlijk.

Bruno heeft niet veel mogelijkheden

Pétrot ontsnapte aan rood. Anders had Vitor Bruno wel een probleem gehad, want op de bank zaten als mogelijke centrale verdedigers enkel Augustinsson en Kana. 

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Kaïs Barry stond dan wel als rechtsback en die kan in geval van nood opgeschoven worden en Ali Maamar kan op de rechtsback gezet worden. 

Was dit rood voor Pétrot?

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