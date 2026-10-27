Vrouw van ploegmaat Mile Svilar doet boekje publiekelijk open: "Hij bedroog me zelfs met prostituees"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Vrouw van ploegmaat Mile Svilar doet boekje publiekelijk open: "Hij bedroog me zelfs met prostituees"
Foto: © photonews

De Braziliaanse Roma-verdediger Wesley wordt door zijn echtgenote Amanda Martins beschuldigd van herhaald overspel. In verschillende Instagram Stories deed Martins haar verhaal over hun huwelijk, dat inmiddels op de klippen is gelopen. Volgens haar bedroog de voetballer haar meermaals, zelfs tijdens haar zwangerschap. Ze beweert bovendien dat ze zelf bewijzen van zijn vermeende affaires heeft gezien.

“Ik had nooit gedacht dat ik hier op Instagram zo'n belangrijk deel van mijn leven zou blootleggen”, begon Martins haar relaas. “Ik heb het over mijn huwelijk. Ik ben altijd heel privé geweest.” Toch besloot ze naar eigen zeggen te reageren op de verhalen die ze op sociale media en roddelsites zag verschijnen. “Ik wilde zelf komen vertellen en een beetje uitleggen wat er is gebeurd.”

Martins benadrukte dat de situatie tussen haar en Wesley inmiddels veranderd is. “We zijn vandaag uit elkaar, dus hij kan doen wat hij wil. Het maakt me niet uit of hij plezier maakt of niet.” Vervolgens maakte ze duidelijk dat haar boosheid vooral voortkomt uit wat er volgens haar tijdens hun huwelijk gebeurde.

“Hij heeft me niet één keer bedrogen, niet twee keer en zelfs niet drie keer. Het is meerdere keren gebeurd. En het ging niet om één, twee of drie meisjes. Het waren er verschillende, onder wie prostituees”, beweerde ze.

Martins beweert zelf bewijzen te hebben gezien

De Braziliaanse wilde duidelijk maken dat haar beschuldigingen volgens haar niet gebaseerd zijn op geruchten of verhalen van derden. Ze zegt dat ze toegang had tot de telefoon van Wesley en daar zelf materiaal aantrof.

“Ik weet dit niet door geruchten of omdat iemand me iets heeft verteld. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien”, verklaarde Martins. “Ik had toegang tot zijn telefoon. Tijdens die ontmoetingen maakte hij foto's en filmde hij. Ik heb alles naar mijn eigen telefoon overgezet.”

Een detail bleef haar naar eigen zeggen bijzonder sterk bij. “Zelfs tijdens die momenten droeg hij zijn trouwring, zonder enig respect.” Volgens Martins ontkende Wesley aanvankelijk wat er gebeurd zou zijn. “Toen ik bepaalde dingen opmerkte, zwoer hij bij God en bij zijn dochter. In het begin had ik geen bewijs. Het was zijn woord tegen het mijne.”

Ze beweert dat ze hem verschillende kansen gaf om de waarheid te vertellen. “Ik heb hem meerdere mogelijkheden gegeven om zelf te bekennen wat hij had gedaan, maar hij heeft dat nooit gedaan.”

De ontdekking van de vermeende affaires kwam hard aan bij Martins, die naar eigen zeggen lange tijd veel van haar partner hield. “Ik heb alles al bij elkaar gehuild wat ik kon huilen. Vandaag is het zelfs vreemd om eraan terug te denken. Ik, die zoveel van hem hield. Ik sliep elke dag naast iemand van wie ik hield. Het was een schok voor mij.”

Ze vroeg zich ook af hoe ze de situatie zo lang had kunnen verdragen. “Ik weet niet of andere vrouwen de kracht zouden hebben gehad om alles te zien, kalm te blijven en op het juiste moment te spreken.”

“Zelfs tijdens mijn zwangerschap werd ik bedrogen”

De beschuldigingen gaan verder dan de vermeende affaires alleen. Martins stelt dat ze ook tijdens haar zwangerschap werd bedrogen en zich in die periode in de steek gelaten voelde.

“Zelfs tijdens mijn zwangerschap werd ik bedrogen en achtergelaten”, beweerde ze. Toch koos ze er naar eigen zeggen lange tijd voor om de problemen niet publiekelijk te maken. “Ik heb nooit online naar buiten gebracht wat er allemaal gebeurde. Ik heb alles stilzwijgend aanvaard, ik heb vergeven en ik heb echt geprobeerd om een gezin op te bouwen en een stabiel huwelijk te hebben. Maar het is niet gelukt.”

Volgens Martins lag de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij haar. “Ik denk dat wanneer iemand zo is, niemand die persoon kan veranderen. In welke relatie die persoon ook zit, het zal altijd zo gaan. De partner zal meemaken wat ik heb meegemaakt, of misschien zelfs erger.”

Ook in het dagelijkse leven zou ze naar eigen zeggen met pijnlijke situaties zijn geconfronteerd. “Wanneer we naar restaurants gingen, zag ik hem het telefoonnummer van een serveerster vragen. Of hij vroeg andere meisjes om hun nummer terwijl ze in de rij voor het toilet stonden”, vertelde ze. “Wanneer hij drinkt, heeft hij geen zelfbeheersing.”

De gevolgen voor haar welzijn waren volgens Martins groot. “Ik kwam op het punt waarop ik me niet eens meer comfortabel voelde om het huis te verlaten. Ik begon angstaanvallen te krijgen, iets wat ik daarvoor nooit had meegemaakt.”

Ze vertelde ook dat ze zichzelf soms de schuld gaf. “Soms begon ik te denken dat ik beter voor mezelf had moeten zorgen, zodat hij niet de behoefte zou voelen om naar andere vrouwen op straat te kijken.” Uiteindelijk trok ze daar een andere conclusie uit. “Maar wanneer een man slecht is, maakt het niet uit.”

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