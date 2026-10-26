RC Lens neemt grote beslissing na incidenten op Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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RC Lens neemt grote beslissing na incidenten op Club Brugge

Vrijdagavond om 21.05 uur nemen Lille en Lens het in de Ligue 1 tegen elkaar op in het Stade Pierre-Mauroy. Bij Lens zullen er geen eigen fans aanwezig zijn.

Het bezoekersvak blijft vrijdag leeg. RC Lens heeft beslist om geen tickets te verkopen aan zijn supporters, na meerdere incidenten tijdens recente verplaatsingen.

Wedstrijden in Brugge en Troyes tijdelijk stilgelegd

Afgelopen woensdag lieten Lens-supporters zich in de Champions League opmerken tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Er werden rookbommen aangestoken en op het veld gegooid, waardoor de partij korte tijd werd onderbroken.

Enkele dagen eerder, op 17 oktober, speelde zich al een gelijkaardig tafereel af in Troyes. Daar werden tientallen rookbommen ontstoken en moest de wedstrijd eveneens tijdelijk worden stilgelegd.

Geen Lens-fans in de Noordderby

RC Lens wil voorkomen dat een nieuwe onderbreking tot sancties voor de club leidt. Daarom mogen de Lens-aanhangers vrijdag om 21.05 uur niet afreizen naar de Noordderby tegen Lille.


Volgens RMC Sport is de clubleiding de herhaalde incidenten beu en kiest ze daarom voor een harde maatregel. De directie van RC Lens gaat dinsdag nog in overleg met de verschillende supportersverenigingen.

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