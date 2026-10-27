Grapje kost Mbappe fortuin: Chinezen kunnen er niet om lachen

Kylian Mbappé heeft twee Chinese sponsors verloren na een opmerking in een podcast die viraal ging op sociale media. Drankenproducent Dongpeng en zuivelbedrijf Mengniu hebben hun samenwerking met de ster van Real Madrid stopgezet.

De commotie ontstond tijdens een gesprek over zijn favoriete memes. In een podcast van Aurélien Tchouaméni vertelde Mbappé over een bewerkte afbeelding van zichzelf met het gezicht van de Chinese leider Mao Zedong.

Grap over Mao valt bijzonder slecht

“De grappigste vind ik een video van een man, ik geloof een Chinese dictator, met mijn gezicht erop. Die gebruik ik veel met mijn vrienden”, verklaarde de Franse international.

Hij leek de afbeelding vooral als een grappige internetmeme te beschouwen.

Mbappé faces cancellation in China over “dictator” insult to founding father Mao Zedong Real Madrid and France forward Kylian Mbappé is facing severe backlash and demands for brands to cut ties in China over a “Chinese dictator” remark about the country’s founding father, Mao Zedong. The interview clip circulated online on October 26, triggering calls for a commercial boycott. https://t.co/nYkymX1Gyx — Shamim Zakaria (@shamimzakaria) October 27, 2026

In China ligt humor over Mao, die in 1976 overleed en de grondlegger was van het communistische China, bijzonder gevoelig. De video verspreidde zich snel op sociale media en leidde tot kritiek op de voetballer.





Sponsors verbreken de banden

Dongpeng verklaarde dat Mbappé met zijn opmerking “nationale gevoelens heeft gekwetst”. Ook Mengniu nam afstand van de aanvaller. Het zuivelbedrijf benadrukte een nultolerantiebeleid te hanteren tegenover uitspraken of acties die de gevoelens van het Chinese volk kwetsen.