Kevin De Bruyne maakt het verschil bij Napoli, maar dreigt nu op de bank te belanden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Kevin De Bruyne maakt het verschil bij Napoli, maar dreigt nu op de bank te belanden
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne lijkt steeds meer zijn stempel te drukken bij Napoli. De Belgische spelmaker vond onder Massimiliano Allegri een nieuwe rol en die rendeert meteen. Zijn prestaties tegen Bodø/Glimt en AS Roma vielen op in Italië, al zou hij tegen Monza mogelijk rust krijgen.

Dat zou geen straf zijn voor onze landgenoot, maar eerder een teken dat Napoli voorzichtig met hem wil omspringen. Met belangrijke wedstrijden tegen Juventus, Porto en Lazio in aantocht, wil de club vermijden dat De Bruyne overbelast raakt of opnieuw met fysieke problemen te maken krijgt.

Allegri vindt de ideale rol voor De Bruyne

Volgens de Italiaanse berichtgeving heeft Allegri De Bruyne meer centraal in het spel van Napoli geposteerd. Van daaruit krijgt de middenvelder het volledige veld voor zich en kan hij zijn uitstekende spelinzicht optimaal benutten. Hij ziet passlijnen die anderen missen en kan het tempo van de ploeg bepalen.

De Bruyne heeft zich bovendien zonder problemen aangepast aan de verwachtingen van zijn trainer. Met zijn ervaring, technische kwaliteit en werklust geeft hij Napoli een extra dimensie. De ploeg slaagt er met hem als spelverdeler in om vloeiender te voetballen en meer dreiging te creëren.

Ook tegen Bodø/Glimt en AS Roma liet de Rode Duivel zich gelden. Dat Napoli tegen Roma vijf minuten voor tijd nog een gelijkmaker moest slikken, doet volgens de Italiaanse media niets af aan de sterke prestatie van De Bruyne en zijn ploegmaats.

Napoli wil geen risico nemen met zijn ster

Juist omdat De Bruyne zo belangrijk is geworden, moet Allegri goed nadenken over zijn speelminuten. Napoli kan het zich moeilijk veroorloven om de Belg opnieuw voor langere tijd te verliezen. De komende periode belooft immers zwaar te worden, met onder meer Juventus, Porto en Lazio op het programma. Daarna moet hij zich ook opmaken voor de Nations League-wedstrijden met de Rode Duivels. Bondscoach Van Bommel heeft hem immers nodig.

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Daarom wordt een basisplaats tegen Monza niet als vanzelfsprekend beschouwd. Allegri zou kunnen beslissen om De Bruyne aanvankelijk op de bank te houden en hem later in de wedstrijd in te brengen. Tegen vermoeide tegenstanders en met meer ruimte zou hij alsnog het verschil kunnen maken.

Voor De Bruyne is het een opvallende situatie. Hij lijkt net helemaal zijn draai te vinden bij Napoli, maar precies zijn groeiende belang kan ervoor zorgen dat hij even gas moet terugnemen. De Italiaanse club wil duidelijk profiteren van zijn klasse, zonder daarbij onnodige risico's te nemen.

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