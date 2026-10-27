Spaanse media trekken opvallende parallel na Ballon d’Or-winst Harry Kane: “Zelfpromotie heeft geen zin”

Harry Kane heeft maandagavond de Ballon d’Or gewonnen en dat is ook in Spanje uiterard niet onopgemerkt gebleven. De Engelse spits haalde het voor Kylian Mbappé en Lamine Yamal, maar vooral de manier waarop hij de prijs veroverde, levert commentaar op. Verschillende Spaanse kranten zien gelijkenissen met de verkiezing van Lionel Messi in 2010.

Toen ging de individuele klasse van Messi door de jury boven de collectieve successen van Andrés Iniesta en Xavi. Volgens de Spaanse media is dat principe opnieuw doorslaggevend geweest. Teamprijzen zijn belangrijk, maar uiteindelijk kunnen doelpunten en persoonlijke prestaties de doorslag geven.

Doelpunten wegen zwaarder dan prijzen

El País vat de keuze samen met de vaststelling dat de goals zwaarder wogen dan de titels. Lamine Yamal won afgelopen seizoen bijna alles wat er te winnen viel, met de Champions League als belangrijke uitzondering. Toch moest het Spaanse toptalent de duimen leggen voor Kane, die met zijn doelpuntenproductie indruk maakte.

Ook MARCA verwijst naar 2010. Destijds won Messi de Ballon d’Or ondanks het feit dat Iniesta en Xavi met Spanje wereldkampioen waren geworden. De vergelijking maakt duidelijk dat de jury niet uitsluitend naar de prijzenkast kijkt, maar ook naar de individuele impact van een speler.

Volgens AS waren de doelpunten eveneens de belangrijkste factor in de verkiezing van Kane. De Engelse spits maakte afgelopen seizoen 73 treffers, eindigde als derde op het WK en won alle binnenlandse prijzen met Bayern München. De krant spreekt van een verdiende uitverkiezing en benadrukt dat campagnes om zichzelf naar voren te schuiven weinig opleveren.

Mbappé en Yamal krijgen een duidelijke boodschap

El Confidencial gaat nog een stap verder en richt de aandacht op de zelfpromotie van Mbappé en Yamal. Volgens het medium heeft Kane de twee aanvallers daarmee van hun roze wolk gehaald. Hun status en prestaties volstonden niet om de Engelse spits van de hoofdprijs te houden.



Lees ook... Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen›

De Spaanse commentaren wijzen zo op een terugkerend gegeven bij de Ballon d’Or: populariteit, ambities en gewonnen trofeeën bieden geen garantie. Uiteindelijk moet een speler zijn kandidatuur vooral op het veld waarmaken. Kane heeft dat volgens de Spaanse pers gedaan met zijn indrukwekkende doelpuntenaantal.