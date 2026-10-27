Spaanse media trekken opvallende parallel na Ballon d’Or-winst Harry Kane: “Zelfpromotie heeft geen zin”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Spaanse media trekken opvallende parallel na Ballon d’Or-winst Harry Kane: “Zelfpromotie heeft geen zin”
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Harry Kane heeft maandagavond de Ballon d’Or gewonnen en dat is ook in Spanje uiterard niet onopgemerkt gebleven. De Engelse spits haalde het voor Kylian Mbappé en Lamine Yamal, maar vooral de manier waarop hij de prijs veroverde, levert commentaar op. Verschillende Spaanse kranten zien gelijkenissen met de verkiezing van Lionel Messi in 2010.

Toen ging de individuele klasse van Messi door de jury boven de collectieve successen van Andrés Iniesta en Xavi. Volgens de Spaanse media is dat principe opnieuw doorslaggevend geweest. Teamprijzen zijn belangrijk, maar uiteindelijk kunnen doelpunten en persoonlijke prestaties de doorslag geven.

Doelpunten wegen zwaarder dan prijzen

El País vat de keuze samen met de vaststelling dat de goals zwaarder wogen dan de titels. Lamine Yamal won afgelopen seizoen bijna alles wat er te winnen viel, met de Champions League als belangrijke uitzondering. Toch moest het Spaanse toptalent de duimen leggen voor Kane, die met zijn doelpuntenproductie indruk maakte.

Ook MARCA verwijst naar 2010. Destijds won Messi de Ballon d’Or ondanks het feit dat Iniesta en Xavi met Spanje wereldkampioen waren geworden. De vergelijking maakt duidelijk dat de jury niet uitsluitend naar de prijzenkast kijkt, maar ook naar de individuele impact van een speler.

Volgens AS waren de doelpunten eveneens de belangrijkste factor in de verkiezing van Kane. De Engelse spits maakte afgelopen seizoen 73 treffers, eindigde als derde op het WK en won alle binnenlandse prijzen met Bayern München. De krant spreekt van een verdiende uitverkiezing en benadrukt dat campagnes om zichzelf naar voren te schuiven weinig opleveren.

Mbappé en Yamal krijgen een duidelijke boodschap

El Confidencial gaat nog een stap verder en richt de aandacht op de zelfpromotie van Mbappé en Yamal. Volgens het medium heeft Kane de twee aanvallers daarmee van hun roze wolk gehaald. Hun status en prestaties volstonden niet om de Engelse spits van de hoofdprijs te houden.

Lees ook... Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen

De Spaanse commentaren wijzen zo op een terugkerend gegeven bij de Ballon d’Or: populariteit, ambities en gewonnen trofeeën bieden geen garantie. Uiteindelijk moet een speler zijn kandidatuur vooral op het veld waarmaken. Kane heeft dat volgens de Spaanse pers gedaan met zijn indrukwekkende doelpuntenaantal.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Bayern München
Barcelona
Harry Kane
Lamine Yamal

Meer nieuws

Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen

Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen

22:43
1
Harry Kane wint Gouden Bal en heeft meteen boodschap voor Vincent Kompany

Harry Kane wint Gouden Bal en heeft meteen boodschap voor Vincent Kompany

00:01
🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas"

🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas"

13:20
2
🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag

🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag

13:00
UPDATE: KRC Genk beslist over Daan Heymans

UPDATE: KRC Genk beslist over Daan Heymans

12:40
11
Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten

Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten

12:20
Gouden Bal Harry Kane raakt gevoelige snaar met boodschap aan Vincent Kompany vanuit Londen

Gouden Bal Harry Kane raakt gevoelige snaar met boodschap aan Vincent Kompany vanuit Londen

08:00
Ruud Vormer al onder druk: zijn avontuur verloopt moeizaam

Ruud Vormer al onder druk: zijn avontuur verloopt moeizaam

12:00
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
1
Kevin De Bruyne maakt het verschil bij Napoli, maar dreigt nu op de bank te belanden

Kevin De Bruyne maakt het verschil bij Napoli, maar dreigt nu op de bank te belanden

11:40
Igor De Camargo doet opmerkelijke onthulling over Standard: "Ik heb nergens spijt van"

Igor De Camargo doet opmerkelijke onthulling over Standard: "Ik heb nergens spijt van"

11:00
Grapje kost Mbappe fortuin: Chinezen kunnen er niet om lachen

Grapje kost Mbappe fortuin: Chinezen kunnen er niet om lachen

10:00
3
Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld

Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld

10:40
1
Beerschot ontdekt ontketende speler: “Hij voelt zich duidelijk gewaardeerd”

Beerschot ontdekt ontketende speler: “Hij voelt zich duidelijk gewaardeerd”

10:20
Live. Transfernieuws 27/10: iedereen wil Varela

Live. Transfernieuws 27/10: iedereen wil Varela

09:45
Bestuur Anderlecht legt dan toch druk op Vitor Bruno: zo kan hij zijn vel redden

Bestuur Anderlecht legt dan toch druk op Vitor Bruno: zo kan hij zijn vel redden

09:40
Vrouw van ploegmaat Mile Svilar doet boekje publiekelijk open: "Hij bedroog me zelfs met prostituees"

Vrouw van ploegmaat Mile Svilar doet boekje publiekelijk open: "Hij bedroog me zelfs met prostituees"

09:20
Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar

Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar

09:00
2
Standard hakt de knoop door over trainer Vincent Euvrard

Standard hakt de knoop door over trainer Vincent Euvrard

08:40
8
De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany

De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany

08:20
7
Plots grote zorgen rond Olivier Deman: Werder Bremen vreest voor stevige tegenvaller

Plots grote zorgen rond Olivier Deman: Werder Bremen vreest voor stevige tegenvaller

07:00
Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak

Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak

07:40
8
Vanhaezebrouck begrijpt niets van keuzes Vitor Bruno: "Een rare kronkel"

Vanhaezebrouck begrijpt niets van keuzes Vitor Bruno: "Een rare kronkel"

07:13
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG

🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG

22:47
Na nieuwe afgang van Anderlecht komt Philippe Albert met opvallende uitspraak

Na nieuwe afgang van Anderlecht komt Philippe Albert met opvallende uitspraak

22:29
3
Complete chaos bij Gouden Bal: plots drie winnaars aangekondigd en organisatie moet ingrijpen

Complete chaos bij Gouden Bal: plots drie winnaars aangekondigd en organisatie moet ingrijpen

21:49
Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur

Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur

21:45
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
17
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
1
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
RC Lens neemt grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens neemt grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
3
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 10
Alaves Alaves 1-1 Malaga Malaga
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0-3 Elche CF Elche CF
Racing Santander Racing Santander 2-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Valencia CF Valencia CF 1-2 Villarreal Villarreal
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Deportivo Deportivo
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 4-0 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 0-0 Real Betis Real Betis
Real Sociedad Real Sociedad 2-1 Levante Levante
Barcelona Barcelona 1-2 Real Madrid Real Madrid
Sevilla Sevilla 2-0 Osasuna Osasuna

Nieuwste reacties

Svédél Svédél over 🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas" cartman_96 cartman_96 over Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Grapje kost Mbappe fortuin: Chinezen kunnen er niet om lachen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Spaanse media trekken opvallende parallel na Ballon d’Or-winst Harry Kane: “Zelfpromotie heeft geen zin” Racibger24 Racibger24 over De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany Vital Verheyen Vital Verheyen over Absolute extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro komt alweer dichterbij voor Club Brugge stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten" dualismo dualismo over Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld Vital Verheyen Vital Verheyen over Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved