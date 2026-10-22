Absolute extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro komt alweer dichterbij voor Club Brugge

Het WK voor Clubs 2029 komt steeds dichterbij voor Club Brugge. Op die manier zouden ze opnieuw een ongeziene nieuwe vetpot kunnen in huis halen. Meer dan 50 miljoen euro aan startgeld alleen al en de kans wordt alleen maar groter dat het ook effectief gaat gebeuren.

Vorig jaar greep Club Brugge nog (nipt) naast een ticket voor de FIFA World Cup for Clubs. Een prestigieus toernooi, waar je al meer van 50 miljoen euro voor vangt door alleen maar mee te doen - laat staan als je ook wat resultaten kan neerzetten.

In 2029 komt er een nieuwe kans voor Club Brugge en op dat gebied ziet het er op dit moment wél voorspoedig uit voor de Bruggelingen, die momenteel op een knappe twaalfde plaats staan in de UEFA-ranglijst wat de Champions League betreft.

Club Brugge heeft nog twee jaren om zich te plaatsen voor FIFA Club World Cup

Daarmee zouden ze nipt uitverkoren zijn om er in 2029 bij te zijn, al is de definitieve ranglijst natuurlijk nog lang niet bekend. De winnaars van de Champions League doorheen de jaren en daarbij ook de ploegen die in de Champions League doorheen de jaren het beste presteren komen daarbij in aanmerking.

Er zijn twaalf UEFA-tickets beschikbaar - tenzij de FIFA nog zou besluiten het toernooi met 48 clubs te laten doorgaan, maar dan is dat ook sowieso extra goed nieuws voor Club Brugge dat er dan al helemaal niet meer naast kan pakken.





Club Brugge staat op 12 in de UEFA-lijst en neemt afstand van Atalanta & co

Maar zelfs met 12 kandidaten lijkt de kans groot dat Club Brugge er zal raken. Blauw-zwart staat momenteel twaalfde en is steeds steviger op die plaats aan het plaatsnemen. Door te winnen van Lens en Internazionale hebben ze op een week tijd zes extra punten gepakt, waardoor ze verder weglopen van Atalanta & co.

De top-24 halen zou nog extra bonuspunten en kansen op extra wedstrijden kunnen opleveren, dus het ziet er goed uit voor blauw-zwart. Al is kampioen worden, zodat ze ook volgend seizoen in de Champions League zitten, minstens zo belangrijk. Ondertussen geven zowel Opta als Football Meets Data hen ook goede kansen om die top-24 te halen.