Club Brugge mag stilaan dromen: supercomputers komen met opvallende voorspelling

Club Brugge heeft zichzelf na drie speeldagen in de Champions League een uitstekende uitgangspositie bezorgd. Met zes punten op negen, waaronder een knappe stunt tegen Inter, mogen de Bruggelingen steeds meer hopen op een vervolg in het kampioenenbal. De statistiekenbureaus zien het alvast rooskleurig in voor de Belgische kampioen, die voor het derde seizoen op rij de League Phase zou kunnen overleven.

De overwinning tegen Inter zorgde al voor een stevige sprong in de voorspellingen. Na de nieuwe Europese opsteker tegen Lens zijn de kansen nog verder gestegen. Volgens de supercomputer van Football Meets Data heeft Club Brugge inmiddels 89,4 procent kans om bij de eerste 24 te eindigen.

Daarmee zou het team zich plaatsen voor de volgende ronde, al voorspelt het model een dertiende plaats in plaats van de elfde positie waarop blauw-zwart eerder mikte.

Opta ziet Club Brugge zelfs nog hoger eindigen

Ook Opta heeft vertrouwen in de Belgische vertegenwoordiger. Het statistiekenbureau voorspelt dat Club Brugge de League Phase als elfde zal afsluiten, met ongeveer dertien punten. Om dat scenario waar te maken, zouden de Bruggelingen nog zeven punten moeten verzamelen in hun vijf resterende wedstrijden. Dat is geen eenvoudige opdracht, maar de uitgangspositie biedt perspectief.

De komende tegenstanders zijn PSV, Liverpool, Napoli, Stuttgart en Bodø/Glimt. Op basis van het huidige klassement staan alleen Liverpool, dat derde is, en Stuttgart, dat zesde staat, voorlopig hoger dan Club Brugge. De resterende kalender bevat dus stevige uitdagingen, maar ook wedstrijden waarin de ploeg van blauw-zwart kansen zal zien om de nodige punten te sprokkelen.

Dromen van meer dan alleen de volgende ronde

Een plaats bij de eerste 24 zou betekenen dat Club Brugge opnieuw Europees mag verdergaan na de League Phase. Maar de voorspellingen van Opta gaan nog een stap verder. Volgens het model heeft blauw-zwart 61,6 procent kans om de achtste finales te bereiken. Zelfs een plaats in de kwartfinales behoort statistisch gezien tot de mogelijkheden, met een berekende kans van 24,72 procent.





Voor de eindzege wordt voorlopig vooral naar titelverdediger Paris Saint-Germain gekeken. De Franse topclub is met 22,2 procent de grootste favoriet volgens Opta, voor Barcelona, Real Madrid, Arsenal en Bayern München. Club Brugge staat uiteraard niet in dat rijtje topfavorieten, maar de cijfers tonen wel dat de Bruggelingen na hun sterke start meer mogen ambiëren dan alleen deelname aan de volgende ronde. De komende vijf wedstrijden zullen uitwijzen hoe ver die Europese droom werkelijkheid kan worden.