Club Brugge overleeft Franse storm en bouwt verder op Milanese stunt

Wie alleen de eerste helft zag, vreesde even dat de stunt tegen Inter een uitschieter was geweest. Club Brugge had het bijzonder lastig tegen Lens en mocht van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam. Maar dankzij mister Champions League Hans Vanaken en een sterke tweede helft trok blauw-zwart de overwinning alsnog over de streep.

Na de straffe zege in Milaan had Ivan Leko weinig redenen om zijn elftal door elkaar te schudden. Toch verscheen er met Felix Lemaréchal één nieuwe naam aan de aftrap. De middenvelder had de voorbije weken al indruk gemaakt en nam tegen Lens de plaats in van Vetlesen. Centraal achterin behield Jorne Spileers het vertrouwen van zijn coach en kreeg hij de voorkeur op Lee Hanbeom. Samen met de gemaskerde Brandon Mechele vormde hij het centrale duo achterin.

Bij Lens was er een opvallende basisplaats voor Thorgan Hazard. De ex-Rode Duivel kreeg de laatste weken flink wat kritiek in Frankrijk, maar mocht tegen Club Brugge toch aan de aftrap verschijnen. Hij moest sterkhouder Florian Thauvin doen vergeten. Ook ex-Bruggeling Michal Skoras verscheen aan de aftrap.

Na de sensationele overwinning tegen Inter leek Lens op papier een haalbare kaart voor Club Brugge, maar niets bleek minder waar. Het was nota bene Thorgan Hazard die voor het meeste gevaar zorgde bij de bezoekers. Blauw-zwart trok zich terug en mocht zelfs van geluk spreken toen Ivanovic de paal trof.

De bezoekers waren duidelijk de betere ploeg en het liep bijna helemaal mis toen de Franse uitsupporters plots vuurwerk op het veld gooiden. De wedstrijd werd even stilgelegd, maar dat bracht Lens niet van zijn stuk. De Fransen gingen gewoon door, met een bedrijvige Hazard als grote aanjager. Onze landgenoot pakte zelfs uit met een knap hakje, waarna Kadile de bal langs Sommer speelde. Gelukkig stond Spileers paraat om het leer van de doellijn te keren.





Op een diefje de rust in

Een 0-0-ruststand was dan ook meer dan welkom voor Club Brugge. Toch sloeg Hans Vanaken vlak voor de pauze nog toe. Na een hoekschop van Seys kreeg Lens de bal niet goed weggewerkt, waarna doelman Risser het leer pardoes in de voeten van de Brugse kapitein duwde. Die hoefde de bal alleen nog binnen te tikken. Op een diefje de rust in, zeggen ze dan!

Club Brugge trok de lijn uit de eerste helft na de pauze gewoon door en begon de tweede helft meteen met een doelpunt. Forbs bediende de vrijstaande Seys, maar die botste in eerste instantie op doelman Risser. De linksachter gaf zich echter niet zomaar gewonnen en knalde de rebound alsnog tegen de netten: 2-0!

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Die treffer gaf blauw-zwart duidelijk vertrouwen. Club nam de wedstrijd volledig in handen, terwijl Lens nauwelijks nog iets klaarspeelde. De bezoekers kregen steeds meer moeite om de Bruggelingen af te stoppen en liepen bij een counter opnieuw tegen een doelpunt aan. Vetlesen bediende Forbs, die de bal heerlijk voorbij Risser knalde en de eindstand op 3-0 bracht.