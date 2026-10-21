Club Brugge Club Brugge
3-0
RC Lens RC Lens
cluClub Brugge
lenRC Lens
Hans Vanaken 45+3'
1-0
Joaquin Seys 50'
2-0
(Hugo Vetlesen) Carlos Forbs 72'
3-0
Datum: 21/10/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge overleeft Franse storm en bouwt verder op Milanese stunt
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
| 110 reacties
Club Brugge overleeft Franse storm en bouwt verder op Milanese stunt
Foto: © photonews

Wie alleen de eerste helft zag, vreesde even dat de stunt tegen Inter een uitschieter was geweest. Club Brugge had het bijzonder lastig tegen Lens en mocht van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam. Maar dankzij mister Champions League Hans Vanaken en een sterke tweede helft trok blauw-zwart de overwinning alsnog over de streep.

Na de straffe zege in Milaan had Ivan Leko weinig redenen om zijn elftal door elkaar te schudden. Toch verscheen er met Felix Lemaréchal één nieuwe naam aan de aftrap. De middenvelder had de voorbije weken al indruk gemaakt en nam tegen Lens de plaats in van Vetlesen. Centraal achterin behield Jorne Spileers het vertrouwen van zijn coach en kreeg hij de voorkeur op Lee Hanbeom. Samen met de gemaskerde Brandon Mechele vormde hij het centrale duo achterin. 

Bij Lens was er een opvallende basisplaats voor Thorgan Hazard. De ex-Rode Duivel kreeg de laatste weken flink wat kritiek in Frankrijk, maar mocht tegen Club Brugge toch aan de aftrap verschijnen. Hij moest sterkhouder Florian Thauvin doen vergeten. Ook ex-Bruggeling Michal Skoras verscheen aan de aftrap. 

Na de sensationele overwinning tegen Inter leek Lens op papier een haalbare kaart voor Club Brugge, maar niets bleek minder waar. Het was nota bene Thorgan Hazard die voor het meeste gevaar zorgde bij de bezoekers. Blauw-zwart trok zich terug en mocht zelfs van geluk spreken toen Ivanovic de paal trof.  

De bezoekers waren duidelijk de betere ploeg en het liep bijna helemaal mis toen de Franse uitsupporters plots vuurwerk op het veld gooiden. De wedstrijd werd even stilgelegd, maar dat bracht Lens niet van zijn stuk. De Fransen gingen gewoon door, met een bedrijvige Hazard als grote aanjager. Onze landgenoot pakte zelfs uit met een knap hakje, waarna Kadile de bal langs Sommer speelde. Gelukkig stond Spileers paraat om het leer van de doellijn te keren. 

Op een diefje de rust in 

Een 0-0-ruststand was dan ook meer dan welkom voor Club Brugge. Toch sloeg Hans Vanaken vlak voor de pauze nog toe. Na een hoekschop van Seys kreeg Lens de bal niet goed weggewerkt, waarna doelman Risser het leer pardoes in de voeten van de Brugse kapitein duwde. Die hoefde de bal alleen nog binnen te tikken. Op een diefje de rust in, zeggen ze dan! 

Club Brugge trok de lijn uit de eerste helft na de pauze gewoon door en begon de tweede helft meteen met een doelpunt. Forbs bediende de vrijstaande Seys, maar die botste in eerste instantie op doelman Risser. De linksachter gaf zich echter niet zomaar gewonnen en knalde de rebound alsnog tegen de netten: 2-0!

Seys Joaquin - Virgili Jan
© photonews

Die treffer gaf blauw-zwart duidelijk vertrouwen. Club nam de wedstrijd volledig in handen, terwijl Lens nauwelijks nog iets klaarspeelde. De bezoekers kregen steeds meer moeite om de Bruggelingen af te stoppen en liepen bij een counter opnieuw tegen een doelpunt aan. Vetlesen bediende Forbs, die de bal heerlijk voorbij Risser knalde en de eindstand op 3-0 bracht.

Opstellingen

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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 8.21 9
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 82' 6.78 8
  • Nauwkeurige passes: 64/79 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 90' 7.56 8
  • Nauwkeurige passes: 103/111 (92.8%)
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Mechele Brandon 90' 7.55 8
  • Nauwkeurige passes: 90/102 (88.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
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Seys Joaquin 90' 8.33 9
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/55 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Potts Freddie 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 72/78 (92.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Lemarechal Felix   67' 6.29 6
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Vanaken Hans 90' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 103/105 (98.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 82' 7.93 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/10 (30%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 82' 6.38 7
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Virgili Jan 73' 6.17 7
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom 0'  
Vetlesen Hugo A   23' 7.14 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 8' 6.48  
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Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 8' 6.47  
Meer statistieken
Siquet Hugo 8' 7.09  
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 17' 6.84 6
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vasovic Andrej 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 0'  
 

RC Lens RC Lens
Risser Robin 90' 5.84 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
Meer statistieken
Aguilar Ruben 82' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Baidoo Samson 45' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
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Udol Matthieu   90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 53/61 (86.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Abdulhamid Saud 90' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Haidara Amadou 70' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
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Cuisance Mickaël 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Skoras Michal   90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 37/49 (75.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Hazard Thorgan 58' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ivanovic Franjo 58' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kadile Junior 90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Bank
Gurtner Régis 0'  
Celik Nidal 0'  
Bulatović Andrija 0'  
Sotoca Florian 0'  
Titraoui Yacine 20' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Thauvin Florian 32' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Edouard Odsonne 32' 6.17 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gorgelin Mathieu 32' -
Todibo Jean-Clair 45' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sagnan Souleymane 0'  
Antonio Kyllian 8' 5.88  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
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PSG PSG 4-2 Barcelona Barcelona
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 4-1 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 2-4 Galatasaray Galatasaray
Inter Milaan Inter Milaan 1-0 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-3 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 3-1 Viking FK Viking FK
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Real Betis Real Betis 1-0 Feyenoord Feyenoord
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