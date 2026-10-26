Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

Anderlecht-trainer Vitor Bruno blijft de laatste weken vasthouden aan een opvallende tactische keuze. Op de positie vlak achter de diepe spits verschijnt steeds vaker een verdedigende middenvelder. Tegen Beerschot was dat Ilias Koutsoupias, op bezoek bij AA Gent kreeg zelfs Enrick Llansana die rol toebedeeld. Het zijn spelers die vooral bekendstaan om hun werkkracht en recuperatievermogen, niet om hun verfijnde techniek of splijtende passes.

Bruno wil de bal zo snel mogelijk terugveroveren. Door een speler met een groot loopvermogen hoog op het veld te zetten, hoopt de trainer Anderlecht in staat te stellen om de tegenstander meteen onder druk te zetten.

De eerste verdedigende actie moet zo dicht mogelijk bij het vijandelijke doel plaatsvinden. Een technisch begaafde nummer tien kan in balbezit meer brengen, maar Bruno lijkt ervan overtuigd dat een agressieve balrecuperatie op die positie minstens even belangrijk is.

Vitor Bruno wil de bal hoog recupereren

Daar zit ook een duidelijke keerzijde aan. Een speler als Koutsoupias of Llansana kan druk zetten, duels aangaan en tweede ballen veroveren, maar beschikt niet over dezelfde creatieve kwaliteiten als een klassieke spelmaker.

Terwijl een echte nummer tien openingen kan vinden tussen de linies, ligt de nadruk bij deze invulling op intensiteit en arbeid. Anderlecht kiest zo nadrukkelijk voor fysieke aanwezigheid op een plek waar veel ploegen net creativiteit verwachten.

Dat heeft bovendien gevolgen voor Thelo Aasgaard, die door deze keuze een rij lager moet voetballen. De Noor kan daar nog altijd nuttig zijn, maar komt minder dicht bij het strafschopgebied en moet vaker vanuit een lagere positie aan aanvallen beginnen. Net zijn vermogen om tussen de linies op te duiken en met een actie of pass het verschil te maken, zou Anderlecht hoger op het veld kunnen gebruiken. De vraag is dus of Bruno met zijn tactische puzzel niet een deel van de aanvallende kwaliteit opoffert.



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Gent buitte het perfect uit

De resultaten van de voorbije weken geven de trainer alvast weinig argumenten om blind aan die aanpak vast te houden. Zowel tegen Beerschot als tegen Gent slaagde Anderlecht er onvoldoende in om met de hoge druk controle over de wedstrijd te krijgen.

Tegen Gent werd vooral in de tweede helft duidelijk hoe kwetsbaar paars-wit kon zijn wanneer de tegenstander de eerste druklijn uitspeelde. De Brusselaars lieten te veel ruimte achter en werden bij omschakelmomenten herhaaldelijk pijn gedaan. Een hoge pressing werkt alleen wanneer de ploeg als geheel aansluit en de tegenstander daadwerkelijk onder druk kan zetten.

Hoe lang kan Bruno hieraan vasthouden?

Het grootste probleem blijft echter de efficiëntie voor doel. Anderlecht heeft moeite om kansen om te zetten in doelpunten en komt daardoor steeds opnieuw in de problemen. Wanneer een speler die vooral voor zijn defensieve kwaliteiten wordt uitgespeeld meerdere keren in een goede schietpositie belandt, maar de afwerking ontbreekt, wordt de tactische keuze extra zichtbaar.

De ploeg heeft nood aan spelers die niet alleen druk kunnen zetten en ballen veroveren, maar ook in de zestien het verschil maken. Tegen Gent bleek nog maar eens hoe duur het missen van kansen kan zijn.

Hoe lang kan Bruno aan deze formule vasthouden? De trainer wil duidelijk meer agressiviteit en recuperaties hoog op het veld, maar moet ook rekening houden met de aanvallende beperkingen van zijn keuzes. Als de druk niet voldoende oplevert en Anderlecht zijn kansen blijft missen, komt de vraag vanzelf op tafel of een creatieve speler als Aasgaard of Ambros niet opnieuw hoger moet worden uitgespeeld.

Werkkracht alleen zal het scoreprobleem niet oplossen. Bruno moet een evenwicht vinden tussen zijn pressingideeën en de nood aan meer voetbal en efficiëntie in de buurt van het vijandelijke doel.