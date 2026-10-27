Rik De Mil is stellig en herhaalt de doelstellingen van KAA Gent

KAA Gent is heel erg goed aan het seizoen begonnen. Met 25 op 27 mogen ze met recht en reden spreken over een goede competitiestart, terwijl ze ook nog in de Conference League zitten. De uitschakeling in de Beker van België is pijnlijk, maar zal in de long run misschien niet eens zo'n groot probleem blijken te zijn.

Het programma van KAA Gent in 2026 oogt nog loodzwaar, met nog heel wat Europese wedstrijden, zware verplaatsingen naar onder meer Union SG in de competitie en voetbal tot en met 27 december met het kerstvoetbal.

Zwaar programma voor KAA Gent

De bekerwedstrijd tegen KV Mechelen die ze zich door Rochefort door de neus zagen geboord had de kalender nog zwaarder gemaakt. Toch willen ze bij KAA Gent duidelijk zijn: het bekeravontuur is een doelstelling die mislukt is.

In de competitie gaat het dan weer prima. Toch wil Rik De Mil na een 25 op 27 niet plots gaan dromen van de titel - al kan het natuurlijk altijd. De coach herhaalde na de zege tegen RSC Anderlecht nog eens de doelstellingen van de Buffalo's van dit seizoen.

De doelstellingen van KAA Gent blijven dezelfde

"De doelstellingen waren en blijven dezelfde. De Conference League halen was een doelstelling en daarin zijn we geslaagd, de Beker van België is mislukt en via de competitie wilden en willen we een Europees ticket proberen te halen, dus top-4 halen."



"Dat is het enige waar we week na week mee bezig zijn. Al de rest? De stand is plezant om naar te kijken en ik kijk er soms naar om eens te genieten, maar als je dat op een realistische manier doet is dat plezant", aldus De Mil over de huidige stand van zaken bij KAA Gent.