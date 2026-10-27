Live. Transfernieuws 27/10: Ex-speler Westerlo op radar van grote clubs
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Luka Vuskovic blijft de topclubs wakker maken
Luka Vuskovic blijft op serieuze belangstelling rekenen vanuit de Europese top. Volgens informatie van TEAMtalk hebben Liverpool, Real Madrid en Barcelona zich in de strijd om de centrale verdediger van Brighton & Hove Albion gemengd. Bronnen omschrijven de interesse van deze drie clubs als ‘serieus’.
Daarnaast wordt de speler al langer nauwlettend gevolgd door Bayern München en is er ook sprake van belangstelling vanuit Chelsea. Vuskovic maakte afgelopen zomer de overstap van Tottenham Hotspur naar Brighton – een transfer die met een totale waarde van 50 miljoen pond een clubrecord betekende – nadat hij een uitstekende huurperiode bij Hamburger SV had doorlopen.
Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten
Club Brugge en Anderlecht lijken hun vizier op dezelfde speler te hebben gericht. Volgens transferexpert Ekrem Konur houden beide Belgische topclubs Serginho nauwlettend in de gaten. De 26-jarige Portugese middenvelder speelt bij Levski Sofia in Bulgarije en zou de komende maanden nog geregeld bekeken worden door scouts uit België. (Lees meer)
Iedereen wil Varela van Monza in huis halen
Varela. Het is een naam die klinkt en het is niet onlogisch. Arsenal en Napoli zijn bij de ploegen die hem bij Monza willen wegkapen. Ook zijn ex-ploeg uit Portugal zou achter zijn veren zitten. En dus is nog maar de vraag wie er Varela zal gaan bijhalen.
De aanvaller van Monza kent een werkelijk buitengewone eerste seizoenshelft. Met zeven doelpunten in acht competitiewedstrijden voert hij momenteel de topscorerslijst van de Serie A aan. Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela is uitstekend aan het seizoen begonnen en sleept Monza in zijn eentje door de wedstrijden heen, dankzij zijn doelpunten en momenten van pure magie.
Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak
Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Blauw-zwart wil daar voorlopig echter niet van weten: Tresoldi is deze winter niet te koop, zelfs niet voor een monsterbedrag. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief