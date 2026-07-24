Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Italiaanse voetbalbond zal op zoek moeten naar een andere bondscoach. De voorbije dagen werd Pep Guardiola nadrukkelijk gelinkt aan de Squadra Azzurra, maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft de Spanjaard definitief bedankt voor de eer.

Na zijn afscheid bij Manchester City gold Guardiola als de absolute droomkandidaat van de Italiaanse bond. Technisch directeur Paolo Maldini zou persoonlijk de gesprekken hebben gevoerd in de hoop een van de meest succesvolle trainers van deze generatie te overtuigen om de nationale ploeg onder zijn hoede te nemen. Dat charmeoffensief heeft echter niets opgeleverd.

Guardiola kiest voor rust

Volgens de berichtgeving heeft Guardiola laten weten dat hij voorlopig niet opnieuw aan de slag wil gaan. Na tien intensieve en bijzonder succesvolle seizoenen bij Manchester City wil de 55-jarige Spanjaard eerst een periode van rust inlassen.

Daarmee verdwijnt een van de grootste namen op het verlanglijstje van de Italiaanse voetbalbond. Hoewel de interesse bijzonder concreet was, voelde Guardiola zich nog niet klaar om meteen aan een nieuw avontuur te beginnen.

Voor Italië betekent dat een flinke tegenvaller. De bond hoopte met de voormalige coach van Barcelona, Bayern München en Manchester City een nieuw tijdperk in te luiden.

Pirlo wordt plan B

Toch hoeft de zoektocht niet helemaal opnieuw te beginnen. Volgens Italiaanse media ligt er inmiddels een alternatief klaar en dat is een bekende naam.

Andrea Pirlo zou zijn doorgeschoven als voornaamste kandidaat om de nationale ploeg over te nemen. De oud-middenvelder van onder meer AC Milan, Juventus en de Italiaanse nationale ploeg geniet nog altijd veel aanzien binnen het Italiaanse voetbal en past volgens de bond in het profiel dat men zoekt. Paolo Maldini zou ook in dat dossier een belangrijke rol spelen.

Blik op de lange termijn

De Italiaanse voetbalbond wil deze keer niet overhaast te werk gaan. De bedoeling is om een project op lange termijn uit te bouwen, waardoor de onderhandelingen met een nieuwe bondscoach mogelijk meer tijd zullen vergen.

Dat maakt ook dat een eventuele aanstelling van Pirlo niet meteen wordt verwacht. Beide partijen zouden eerst willen bekijken of hun sportieve visie voldoende overeenkomt voordat er een definitief akkoord wordt gesloten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester City
Italië

Meer nieuws

Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

13:15
Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

12:17
1
Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

12:00
Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

11:30
Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

11:00
3
Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

10:30
'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

10:10
8
Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

09:30
2
Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

09:00
9
Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

08:30
2
Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

08:00
Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

07:20
'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

07:00
Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

23:00
Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

22:30
10
FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

22:00
11
UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

21:45
31
DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

21:30
Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

21:00
6
Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

20:40
2
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

20:20
KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

20:00
10
Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

19:30
RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

19:00
3
Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

18:40
6
'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

17:00
Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

18:00
4
Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

17:00
1
Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

16:30
Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

16:00
5
Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

15:30
3
WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

15:00
21
Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

14:21
9
Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

14:40
3
Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle United Newcastle United 23/08 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Mark Van Bommel kiest opvallende namen voor staf bij Rode Duivels, waaronder bekende Belg' franchi franchi over Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele pief pief over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old Jasperd Jasperd over 'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder' Don Bozhinov Don Bozhinov over Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand" Mr_Rsca Mr_Rsca over Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil DKMA DKMA over KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge Standard 2.0 Standard 2.0 over Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties franchi franchi over 🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer Pogi Pogi over Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved