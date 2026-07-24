Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

De Italiaanse voetbalbond zal op zoek moeten naar een andere bondscoach. De voorbije dagen werd Pep Guardiola nadrukkelijk gelinkt aan de Squadra Azzurra, maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft de Spanjaard definitief bedankt voor de eer.

Na zijn afscheid bij Manchester City gold Guardiola als de absolute droomkandidaat van de Italiaanse bond. Technisch directeur Paolo Maldini zou persoonlijk de gesprekken hebben gevoerd in de hoop een van de meest succesvolle trainers van deze generatie te overtuigen om de nationale ploeg onder zijn hoede te nemen. Dat charmeoffensief heeft echter niets opgeleverd.

Guardiola kiest voor rust

Volgens de berichtgeving heeft Guardiola laten weten dat hij voorlopig niet opnieuw aan de slag wil gaan. Na tien intensieve en bijzonder succesvolle seizoenen bij Manchester City wil de 55-jarige Spanjaard eerst een periode van rust inlassen.

Daarmee verdwijnt een van de grootste namen op het verlanglijstje van de Italiaanse voetbalbond. Hoewel de interesse bijzonder concreet was, voelde Guardiola zich nog niet klaar om meteen aan een nieuw avontuur te beginnen.

Voor Italië betekent dat een flinke tegenvaller. De bond hoopte met de voormalige coach van Barcelona, Bayern München en Manchester City een nieuw tijdperk in te luiden.

Pirlo wordt plan B

Toch hoeft de zoektocht niet helemaal opnieuw te beginnen. Volgens Italiaanse media ligt er inmiddels een alternatief klaar en dat is een bekende naam.





Andrea Pirlo zou zijn doorgeschoven als voornaamste kandidaat om de nationale ploeg over te nemen. De oud-middenvelder van onder meer AC Milan, Juventus en de Italiaanse nationale ploeg geniet nog altijd veel aanzien binnen het Italiaanse voetbal en past volgens de bond in het profiel dat men zoekt. Paolo Maldini zou ook in dat dossier een belangrijke rol spelen.

Blik op de lange termijn

De Italiaanse voetbalbond wil deze keer niet overhaast te werk gaan. De bedoeling is om een project op lange termijn uit te bouwen, waardoor de onderhandelingen met een nieuwe bondscoach mogelijk meer tijd zullen vergen.

Dat maakt ook dat een eventuele aanstelling van Pirlo niet meteen wordt verwacht. Beide partijen zouden eerst willen bekijken of hun sportieve visie voldoende overeenkomt voordat er een definitief akkoord wordt gesloten.