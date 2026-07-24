Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig
Foto: © photonews
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Anderlecht zette donderdagavond een belangrijke stap richting de volgende voorronde van de Europa League, maar wie voorbij het resultaat keek, kon moeilijk naast één opvallende vaststelling kijken. Paars-wit heeft nog werk op de transfermarkt.

Naast alternatieven op de flanken is het vooral op het middenveld dat het de Brusselaars aan creativiteit en ideeën ontbreekt om wedstrijden echt naar hun hand te zetten.

Vitor Bruno zag zijn ploeg winnen, maar het spelbeeld maakte duidelijk dat Anderlecht nog niet over alle puzzelstukken beschikt. Tegen een goed georganiseerd Hammarby had paars-wit lange periodes moeite om kansen te creëren vanuit het centrum van het veld.

De Portugese coach koos voor een middenveld met Marco Kana, Enrick Llansana en Nathan Saliba. Die laatste speelde als meest vooruitgeschoven middenvelder, maar dat is niet de rol waarin hij het grootste verschil maakt.

Saliba is geen spelmaker

Niemand twijfelt aan de kwaliteiten van Saliba. De Canadees beschikt over loopvermogen, intensiteit en de gave om regelmatig in de zestien op te duiken. Hij is een typische nummer acht die ruimtes aanvalt en infiltraties maakt.

Maar een klassieke nummer tien of creatieve spelverdeler is hij niet. Dat werd tegen Hammarby opnieuw zichtbaar. Saliba werkte hard en bracht energie, maar hij is niet de speler die met een splijtende pass een defensie uit verband speelt of  kansen creëert voor zijn aanvallers.

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Daardoor bleef Anderlecht vaak afhankelijk van acties over de flanken of individuele ingevingen, maar die kwamen er ook niet al te veel uit.

Ambros kreeg zijn kans

Met Lukas Ambros beschikt Anderlecht sinds deze zomer over een extra optie op het middenveld. De Tsjech mocht invallen en liet enkele verzorgde baltoetsen zien, maar het is nog te vroeg om alle creatieve verantwoordelijkheid op zijn schouders te leggen.

Ambros geldt vooral als een speler met potentieel, niet als de man die vandaag al het spel van Anderlecht volledig kan dragen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de rest van het middenveld. Kana en Llansana zorgen voor balans, recuperatie en intensiteit, maar zijn evenmin spelers die wekelijks vijf of zes beslissende passes afleveren.

Opvallende keuze van Vitor Bruno

Misschien wel het meest opvallende moment van de wedstrijd kwam er in de slotfase. Vitor Bruno stuurde de amper 17-jarige Noah Kalonji het veld op.

Dat zegt veel. Kalonji speelde zelfs nog geen officiële wedstrijd voor RSCA Futures, maar kreeg wel al zijn eerste minuten bij de hoofdmacht in een Europese kwalificatiewedstrijd.

Het toont aan hoeveel vertrouwen de technische staf heeft in het jonge talent, maar tegelijk is het ook een signaal dat de coach alle beschikbare oplossingen aan het bekijken is.

Wanneer een speler die nog niet eens ervaring heeft in de Challenger Pro League al minuten krijgt in Europa, zegt dat ook iets over de huidige bezetting op het middenveld.

Transferprioriteit

Achter de schermen blijft Anderlecht dan ook zoeken naar versterking. Antoine Sibierski weet dat er nog extra kwaliteit nodig is als paars-wit opnieuw dominant wil voetballen en een rol van betekenis wil spelen in de titelstrijd.

Vitor Bruno wil een ploeg zien die het tempo bepaalt, de bal controleert en tegenstanders uit elkaar speelt. Daarvoor is niet alleen intensiteit nodig, maar ook creativiteit tussen de lijnen.

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