Nieuwe ontwikkeling rond Karetsas: Dortmund gaat ingrijpen

Borussia Dortmund blijft doorduwen voor Konstantinos Karetsas. Dat de Duitse topclub de 18-jarige middenvelder van KRC Genk heel graag wil, was al langer bekend. Nu lijkt het dossier stilaan een beslissende fase in te gaan, al blijft het prijskaartje stevig.

Volgens Sky Sports reizen verantwoordelijken van Borussia Dortmund nog deze week naar Genk om de gesprekken over Karetsas persoonlijk voort te zetten. BVB bracht eerder al een bod uit, maar dat was voor Racing Genk niet voldoende.

Dortmund trekt naar Genk

De Limburgers zouden mikken op een vaste transfersom van 35 miljoen euro. Via bonussen en andere afspraken kan het totale pakket oplopen tot ongeveer 40 miljoen euro. Dortmund probeert die prijs nog naar beneden te krijgen, maar laat de piste-Karetsas duidelijk niet los.

De speler zelf zou een overstap naar de Bundesliga wel zien zitten en persoonlijk al een akkoord hebben met Dortmund. Dat geeft de Duitsers een belangrijke voorsprong in het dossier.

De interesse van AC Milan is evenmin nieuw. De Italiaanse club volgt Karetsas al langer, al hangt een mogelijke transfer daar samen met de toekomst van Rafael Leão. Zolang daar geen beweging in komt, lijkt Milan voorlopig minder concreet dan Dortmund. Ook verschillende Engelse clubs zouden de situatie volgen, maar een transfer naar de Premier League zou op dit moment niet de voorkeur genieten van Karetsas.

Ook AC Milan blijft op de loer

Dat zoveel buitenlandse clubs hem volgen, hoeft gezien zijn ontwikkeling bij Genk niet te verbazen. Karetsas speelde zichzelf de voorbije jaren ferm in de kijker in België. Hij kwam al 92 keer in actie voor de Limburgers en was daarin goed voor zes doelpunten en 23 assists.





In maart 2025 koos hij ook voor de Griekse nationale ploeg. Intussen staat hij op tien interlands en drie doelpunten. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 35 miljoen euro.

Genk zit sterk

Racing Genk hoeft Karetsas bovendien niet zomaar te laten vertrekken. De middenvelder ligt nog vast tot juni 2029, waardoor de club sterk staat aan de onderhandelingstafel.

Dortmund weet dus wat het te doen staat. De interesse is concreet, Karetsas staat open voor de transfer en BVB wil snel vooruitgang boeken. Alleen over de transfersom moeten beide clubs elkaar nog vinden, en net daar ligt voorlopig het grootste obstakel.