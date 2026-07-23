UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB
Foto: © photonews
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Mark Van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander volgt Rudi Garcia op en krijgt de opdracht om België opnieuw richting succes te leiden na een wisselvallige periode. Hij tekent een contract tot 2028 en zal daarbij rekenen op een vernieuwde technische staf.

Aernout Van Lindt

Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

De Belgische voetbalbond en Mark van Bommel (49) zijn het over alle details, komma’s en punten eens geraakt. Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten. Het is nu enkel nog wachten op de Raad van Bestuur bij de KBVB.

Als ook zij hun groen licht geven, dan kunnen de handtekeningen worden gezet onder een contract dat loopt tot en met het EK 2028. Boudewijn Zenden en Maarten Martens krijgen eveneens een contract tot en met het EK 2028 in het voorstel. De komende dagen mag een officialisering van het bericht worden verwacht.

Mark Van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander volgt Rudi Garcia op en krijgt de opdracht om België opnieuw richting succes te leiden na een wisselvallige periode. Hij tekent een contract tot 2028 en zal daarbij rekenen op een vernieuwde technische staf.

De Belgische voetbalbond kiest daarmee voor een coach met een sterk palmares als speler en ervaring als trainer in de clubwereld. Van Bommel moet de lijn doortrekken na het WK 2026, waar België de kwartfinales bereikte onder Garcia. Toch besloot de bond om niet verder te gaan met de Fransman, waardoor de zoektocht naar een nieuwe bondscoach snel begon.

Nieuwe staf rond Van Bommel

Volgens Het Nieuwsblad krijgt Van Bommel waarschijnlijk Boudewijn Zenden naast zich als assistent. De Nederlander kent het internationale voetbal goed. Als speler kwam hij uit voor onder meer PSV, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool en Olympique Marseille. Daarnaast verzamelde hij ook 54 interlands voor Nederland.

Een voordeel voor de Belgische nationale ploeg is dat Zenden Frans spreekt. Dat is geen obelangrijke troef binnen de Rode Duivels, waar de communicatie tussen de verschillende taalgroepen de voorbije jaren regelmatig besproken werd.

Daarnaast komt er ook een Belg in de staf. Maarten Martens wordt normaal gezien één van de assistenten van Van Bommel. Daarmee verandert hij van hoofdtrainer naar rechterhand. Martens was van januari 2024 tot januari 2026 coach van AZ, maar werd daar ontslagen. Daarvoor werkte hij ook bij de jeugdopleiding van Club Brugge.

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Als speler verdedigde Martens zelf negen keer de kleuren van de Rode Duivels. Zijn ervaring binnen het Belgische voetbal kan Van Bommel helpen om de overstap naar de nationale ploeg vlotter te maken.

Opnieuw bouwen na Garcia

Ook Reinier Robbemond wordt nog genoemd als mogelijke toevoeging aan de technische staf. Hij werkte eerder samen met Van Bommel en zou dus een bekende kracht kunnen worden binnen de nieuwe structuur. De nieuwe staf zal meteen veel werk hebben, en sommige spelers nieuwe kansen bieden.

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