UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

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Mark Van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander volgt Rudi Garcia op en krijgt de opdracht om België opnieuw richting succes te leiden na een wisselvallige periode. Hij tekent een contract tot 2028 en zal daarbij rekenen op een vernieuwde technische staf.