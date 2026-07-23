Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

KVC Westerlo kan mogelijk een opvallende samenwerking aangaan met Hull City. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben vertegenwoordigers van de Engelse club en de Turkse eigenaarsgroep van Hull City gesprekken gevoerd met de Kemphanen over een mogelijke samenwerking.

De gesprekken zouden ongeveer twee weken geleden hebben plaatsgevonden in Istanbul. Het gaat voorlopig nog niet om een akkoord, maar beide partijen zouden wel bekijken welke mogelijkheden er zijn.

🟡🏰🚨🐅 EXCL - Hull City’s Turkish owners have met with KVC Westerlo officials to discuss a potential partnership!



🇹🇷 A meeting took place in Istanbul around two weeks ago. The Tigers are looking to replicate a BlueCo-style model with RC Strasbourg, where they could establish a… pic.twitter.com/Avd2hxR1p8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 23, 2026

Westerlo als opleidingsclub?

Hull City wil volgens Tavolieri een model uitbouwen dat doet denken aan de samenwerking tussen Chelsea en RC Strasbourg. Daarbij zou een Belgische club kunnen dienen als een soort opleidings- en doorstroomclub voor talenten.

De bedoeling zou zijn om een samenwerking op te zetten waarbij spelers tussen de clubs kunnen bewegen en jonge talenten kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Concrete afspraken zijn er voorlopig nog niet, maar de gesprekken lopen.

Voor KVC Westerlo komt die interesse op een moment waarop de club volop bezig is met een herschikking van de selectie. De Kemphanen waren deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt en zagen al heel wat spelers vertrekken. Zowel definitieve transfers als uitgaande bewegingen bepaalden voorlopig vooral de mercato in ’t Kuipje.





Tegelijk bleef Westerlo niet stilzitten aan inkomende zijde. Zo werd onder meer Norman Bassette aangetrokken. De 21-jarige aanvaller kwam op huurbasis over van Coventry City en moet extra mogelijkheden bieden in de aanval.

Nieuwe richting voor Westerlo

Een mogelijke samenwerking met Hull City zou passen binnen de zoektocht van Westerlo naar een duidelijk profiel. De club wil jonge spelers kansen geven en tegelijk competitief blijven in de Jupiler Pro League.

De vergelijking met het model van Strasbourg is opvallend. RC Strasbourg werd binnen de BlueCo-structuur een club waar jonge spelers ervaring kunnen opdoen en zich kunnen ontwikkelen richting een hoger niveau. Denk aan het voorbeeld van Mike Penders, die door Chelsea werd gekocht om dan bij Strasbourg ervaring op te doen.

Of Westerlo uiteindelijk deel zal uitmaken van een gelijkaardig project, valt nog af te wachten. De gesprekken bevinden zich nog in een verkennende fase.