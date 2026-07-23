RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

RSC Anderlecht opent het Europees avontuur van de Belgische teams met een voorrondeduel in de Europa League tegen het Zweedse Hammarby. Dat doen ze met twee jonkies in de basisploeg. Een gedurfde keuze van de coach? En wat met het feit dat ze in Zweden al serieus bezig zijn in de competitie?

In Zweden staat Hammarby tweede en de competitie is er al een tijdje bezig: "Dat is toch een serieus nadeel voor Anderlecht. Hammarby is ingespeeld op elkaar, ze spelen elke week en hebben zo een ritme ingebouwd. Anderlecht heeft dat nog niet en ze moeten bovendien met een nieuwe coach veel spelers inpassen."

"Vorig jaar hebben we gezien wat er gebeurd is tegen een Zweedse ploeg in die periode. Het is dus zeker een nadeel. Hoe ze het moeten aanpakken? Ik hoor van Bornauw dat de mentaliteit en de strijd er moet zijn, omdat het huiswerk nog niet af is."

Gilles De Bilde spreekt over de opstelling van RSC Anderlecht

"Er zijn ervaren spelers vertrokken die je niet zomaar kan vervangen. Er zijn veel jonge gasten in de opstellingen, dus het is een beetje uitkijken en afwachten wat ze gaan kunnen bieden in die voorrondes", aldus Gilles De Bilde in zijn analyse vooraf bij VTM2.

Nieuwkomers Biancone en Pétrot beginnen meteen aan de wedstrijd en maken zo hun officieel debuut voor Anderlecht. "Biancone kent de competitie en heeft al ervaring opgedaan bij een topploeg als Olympiakos, dus dat zou geen probleem moeten zijn om meteen inzetbaar te zijn. Met de nodige ervaring kunnen zij meteen op elkaar ingespeeld raken."

Anderlecht kiest meteen voor de jeugd tegen Hammarby

En dus zijn er Nga Kana en Jayden Onia-Seke die hun vuurdoop krijgen op zeventienjarige leeftijd. "De coach moet wel geloven in hun kwaliteiten. Of het een opvallende keuze is van de coach? Hij kijkt met een frisse blik naar zijn selectie en kan op die manier de keuze te maken."



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"Dat is ook een teken naar die gevestigde namen. Misschien zijn er nog transferperikelen die spelen zoals bijvoorbeeld Stroeykens of eventueel Cvetkovic. Het is goed dat de coach niet naar namen kijkt en gewoon de spelers kiest die hij op training zag schitteren", aldus nog De Bilde.