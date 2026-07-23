Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

Leandro Paredes heeft na de verloren WK-finale gereageerd op Instagram. De Argentijnse middenvelder sprak zijn trots uit over de prestaties van zijn land, maar de manier waarop hij na de wedstrijd in beeld kwam, zorgde wereldwijd voor veel kritiek.

Argentinië verloor de finale met 1-0 van Spanje. De beslissing viel pas in de verlengingen, toen Ferran Torres de Spanjaarden naar de wereldtitel schoot. Voor Paredes werd het echter vooral een avond om snel te willen vergeten.

Escalatie na het laatste fluitsignaal

Na het laatste fluitsignaal ging het mis. Paredes greep een Spaanse WK-winnaar bij de keel en kwam ook in conflict met Gavi. De Argentijnse middenvelder duwde de Spanjaard, waardoor die op de grond belandde. De beelden gingen snel de wereld rond en zorgden voor stevige reacties.

Dat Paredes de wedstrijd überhaupt tot het einde mocht uitspelen, was bovendien opvallend. De Argentijn had al meerdere stevige overtredingen gemaakt en balanceerde lange tijd op de rand van een tweede gele kaart. Een uitsluiting had er dus zeker kunnen komen.

In plaats van herinnerd te worden om zijn prestaties op het veld, kwam Paredes zo vooral negatief in het nieuws. De middenvelder zette zichzelf in korte tijd in een bijzonder slecht daglicht.

Bericht aan Argentinië

Een dag later probeerde Paredes vooral de positieve kant te benadrukken. Op Instagram richtte hij zich tot de Argentijnse fans. "Vandaag schrijf ik met enorm veel pijn in het hart, omdat we jullie niet de vreugde hebben kunnen bezorgen die ons land zo verdient", opende hij.





"Maar tegelijk zit mijn borst vol trots omdat we alles hebben gegeven wat we hadden en onze vlag opnieuw zo hoog mogelijk hebben laten wapperen", gaat Paredes verder, die ook zijn ploegmaats bedankte. "Het was een eer om deel uit te maken van de beste Argentijnse selectie uit de geschiedenis."

Die woorden tonen de trots binnen de Argentijnse groep, maar de acties na de finale overschaduwden voor Paredes voorlopig het sportieve verhaal. De nederlaag tegen Spanje was al een zware klap, maar de beelden van de incidenten na afloop maakten zijn avond nog veel moeilijker.