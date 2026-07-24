Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

Rafiu Durosinmi is de nieuwste spits die zijn handtekening zette onder een contract bij KRC Genk. De Nigeriaan kwam over van Pisa SC en moet de nieuwe aanvalsleider worden in de Cegeka Arena. Opvallend genoeg kreeg Genk bij de komst van Durosinmi hulp van een oude bekende: Paul Onuachu.

De 23-jarige spits vertelde op de clubwebsite dat hij contact had met zijn landgenoot voor zijn transfer naar Limburg. "Ik heb met Paul gesproken over de club. Hij vertelde me veel mooie dingen over Genk, de supporters en de manier waarop de club met spelers werkt", aldus Durosinmi.

Die woorden van Onuachu lijken hun effect niet gemist te hebben. De Nigeriaanse spits koos uiteindelijk voor Genk, dat met 10,5 miljoen euro een recordbedrag neertelde voor een inkomende transfer. Daarmee verbreekt Durosinmi het vorige record van Theo Bongonda, die in het seizoen 2019/20 voor zeven miljoen euro overkwam van Zulte Waregem.

Nieuwe Nigeriaanse spitsenformule

Het is opvallend dat Genk opnieuw uitkomt bij een boomlange Nigeriaanse spits. De club lijkt de voorbije jaren een bijzondere succesformule gevonden te hebben. Eerst was er Onuachu, die tussen 2019 en 2023 uitgroeide tot een doelpuntenmachine in Limburg. De aanvaller scoorde 85 keer in 134 wedstrijden en won in 2021 de Gouden Schoen.

Na zijn vertrek naar Southampton haalde Genk Tolu Arokodare als opvolger. Ook hij kende een moeilijke start, maar groeide uiteindelijk uit tot een belangrijke speler en werd zelfs Nigeriaans international.

Nu moet Durosinmi in diezelfde voetsporen proberen te treden. De spits heeft alvast een sterk verleden bij Viktoria Plzen, waar hij in 86 wedstrijden 35 keer scoorde en tien assists gaf. Bij Pisa kende hij minder succes, maar Genk gelooft duidelijk in zijn kwaliteiten.



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Durosinmi zelf kijkt vooral vooruit. "Ik wil vanaf dag één belangrijk zijn voor de ploeg, doelpunten maken en elke wedstrijd alles geven. Ik ben trots om een Genkie te zijn", vertelde hij.

Met zijn fysieke kracht, scorend vermogen en de steun van landgenoten die hem voorgingen, krijgt Durosinmi meteen hoge verwachtingen mee. Genk hoopt dat de Nigeriaanse spits opnieuw een schot in de roos wordt.