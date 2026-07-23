FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?
Foto: © photonews
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En plots staat het WK opnieuw onder druk. Zo zouden er een aantal mogelijke zaken over matchfixing onder de loep worden genomen. Er zijn een zevental klachten. Opmerkelijk: de FIFA zelf gaf al aan dat er niets aan de hand is en alles ethisch verlopen is.

De Kopenhagen-groep is met een aantal bekommernissen naar buiten gekomen over mogelijke matchfixing op het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ze hebben hun twijfels over zeven situaties op het afgelopen WK en zijn daarmee komen aankloppen bij de FIFA.

De rode kaart van Themba Zwane wordt daarbij genoemd, net als de hoge inzetten op een nederlaag van Spanje tegen Kaapverdië. Ook de afgekeurde goal van Ferran Torres tegen Saoedi-Arabië - waar de VAR heel lang over deed - is onderdeel van het onderzoek.

Ook vragen rond affaire Balogun

En dat er hier en daar kon worden ingezet op het mogelijk spelen van Balogun - nog voor er sprake was van het mogelijk annuleren van diens rode kaart - is ook onderdeel van de bekommernissen van de Kopenhagen-groep.

Een paar dagen geleden was de FIFA nochtans al met een duidelijk bericht naar buiten gekomen, waaruit moet blijken dat er op dit WK niets onregelmatig is gebeurd: "De FIFA Integrity Task Force, die in het leven is geroepen om alle FIFA-competities te beschermen tegen dreigingen die verband houden met wedstrijdmanipulatie, heeft haar werkzaamheden rond het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ succesvol afgerond na het in realtime monitoren van de wedmarkten en de gebeurtenissen op het veld tijdens alle 104 wedstrijden."

FIFA zelf is bijzonder tevreden over het afgelopen WK en de integriteit op dat WK

"Op basis van de informatie die gedurende het toernooi is verzameld en geanalyseerd, heeft de Task Force geen verdachte wedactiviteiten of aanwijzingen voor wedstrijdmanipulatie vastgesteld bij enige wedstrijd", klonk het op de webstek van de FIFA.

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"De FIFA Integrity Task Force bood tijdens het WK 2026 een solide kader voor het delen van informatie, het beoordelen van mogelijke zorgen en het coördineren van een tijdige reactie," aldus Liam Rich, Senior Integrity Manager bij de FIFA. "We danken alle leden van de taskforce voor hun expertise en inzet tijdens het toernooi en kijken ernaar uit om bij toekomstige FIFA-toernooien voort te bouwen op deze samenwerking."

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