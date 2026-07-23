Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het Europees avontuur van de Belgische ploegen is begonnen. Na RSC Anderlecht in Hammarby was er ook meteen een eerste wedstrijd van KAA Gent in de Conference League tegen LNZ Cherkasy uit Oekraïne. Slotsom: het zal in de Planet Group Arena moeten gebeuren volgende week.

RSC Anderlecht raakte in Zweden niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dus was het aan KAA Gent om voor een overwinning te gaan zorgen in Europa om zo toch meteen wat extra puntjes binnen te halen voor de Europese coëfficiënt. 

Dan moesten de Buffalo's wel voorbij LNZ Cherkasy uit Oekraïne geraken. En Cherkasy is toch het nummer twee uit de competitie in Oekraïne. De heenwedstrijd werd overigens in Polen gespeeld, want er is nog steeds geen voetbal mogelijk in het land.

KAA Gent begint met matige prestatie aan Europees seizoen

En dus was het te doen in het Kazimierza Górskiego van Wisla Plock. Rik De Mil koos met Vergara, Ngom, Vergara en Benes meteen voor heel wat nieuwe spelers in zijn basiself. Maar ook Wilfried Kanga kreeg een basisplaats, nadat hij vorig seizoen moeilijke laatste matchen kende - ook in relatie tot de supporters.

De wedstrijd? Die had eigenlijk weinig om het lijf. De problemen van de vorige seizoenen bleven ook dit seizoen een beetje aanwezig. Gent was baas, maar dat leverde weinig doelgevaar op. In de fase van de waarheid was het namelijk net te weinig.

Weinig doelgevaar in Cherkasy - Gent, alles nog te spelen in terugwedstrijd

Vergara was heel bedrijvig, Goore trof de lat en Burgess kopte een voorzet rakelings naast, maar verder was het vooral Davy Roef die een paar keer goed tussenbeide moest komen op pogingen en acties van onder meer Cody David. Gescoord werd er echter niet.

En dus zal het allemaal in de terugwedstrijd in de Planet Group Arena moeten gebeuren. Door de 0-0 uit de heenwedstrijd heeft Gent op zich nog altijd de beste papieren. Winst kan een duel met IFK Göteborg of Levadia Tallinn betekenen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Cherkasi live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00 (30/07).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Cherkasi

Meer nieuws

Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

23:00
FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

22:00
2
UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

21:45
11
DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

21:30
Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

21:00
4
Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

20:40
1
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

20:20
KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

20:00
6
Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

19:30
RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

19:00
1
Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

18:40
'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

18:30
Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

18:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

17:00
Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

17:00
1
Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

16:30
Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

16:00
4
Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

15:30
3
WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

15:00
19
Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

14:40
3
Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

14:21
9
KAA Gent begint aan Europees avontuur met duidelijke waarschuwing van coach Rik De Mil

KAA Gent begint aan Europees avontuur met duidelijke waarschuwing van coach Rik De Mil

22/07
1
Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

14:00
🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

13:30
7
Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

12:50
10
Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

12:30
6
Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

12:00
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

11:30
Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

11:00
10
Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

10:30
6
Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

10:00
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

09:30
Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

09:00
Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

08:30
4
Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

08:00
6
Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

07:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Ronde 2
Spartak Trnava Spartak Trnava 0-0 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 0-1 Braga Braga
Panev?žys Panev?žys 1-1 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
HJK HJK 5-0 Coleraine Coleraine
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 3-1 Valletta FC Valletta FC
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau 1-1 FC Noah FC Noah
GAIS GAIS 1-0 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FCSB FCSB 2-3 FK Auda FK Auda
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 3-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Paksi SE Paksi SE 1-2 Panathinaikos Panathinaikos
Varaždin Varaždin 3-2 Jablonec 97 Jablonec 97
Lugano Lugano 1-0 Dukagjini Dukagjini
Cherkasi Cherkasi 0-0 KAA Gent KAA Gent
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2-0 Ludogorets Ludogorets
Motherwell Motherwell 2-0 HB Tórshavn HB Tórshavn
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 1-0 Zrinjski Zrinjski
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 28/07 Spartak Trnava Spartak Trnava
FC Noah FC Noah 30/07 Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau
Jablonec 97 Jablonec 97 30/07 Varaždin Varaždin
HB Tórshavn HB Tórshavn 30/07 Motherwell Motherwell
Tobol Kostanay Tobol Kostanay 30/07 Panev?žys Panev?žys
Zrinjski Zrinjski 30/07 Valur Reykjavík Valur Reykjavík
Panathinaikos Panathinaikos 30/07 Paksi SE Paksi SE
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 30/07 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 30/07 AEK Larnaca AEK Larnaca
Ludogorets Ludogorets 30/07 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Valletta FC Valletta FC 30/07 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Coleraine Coleraine 30/07 HJK HJK
Dukagjini Dukagjini 30/07 Lugano Lugano
KAA Gent KAA Gent 30/07 Cherkasi Cherkasi
Braga Braga 30/07 Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo
FK Auda FK Auda 30/07 FCSB FCSB
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 30/07 GAIS GAIS

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge SeniorClub SeniorClub over 'Mark Van Bommel kiest opvallende namen voor staf bij Rode Duivels, waaronder bekende Belg' Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken" Vital Verheyen Vital Verheyen over WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA Sead08 Sead08 over "N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht Arthur Shelby Arthur Shelby over Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen Arthur Shelby Arthur Shelby over Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?) FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK? Venom#13 Venom#13 over 🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved