Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

Het Europees avontuur van de Belgische ploegen is begonnen. Na RSC Anderlecht in Hammarby was er ook meteen een eerste wedstrijd van KAA Gent in de Conference League tegen LNZ Cherkasy uit Oekraïne. Slotsom: het zal in de Planet Group Arena moeten gebeuren volgende week.

RSC Anderlecht raakte in Zweden niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dus was het aan KAA Gent om voor een overwinning te gaan zorgen in Europa om zo toch meteen wat extra puntjes binnen te halen voor de Europese coëfficiënt.

Dan moesten de Buffalo's wel voorbij LNZ Cherkasy uit Oekraïne geraken. En Cherkasy is toch het nummer twee uit de competitie in Oekraïne. De heenwedstrijd werd overigens in Polen gespeeld, want er is nog steeds geen voetbal mogelijk in het land.

KAA Gent begint met matige prestatie aan Europees seizoen

En dus was het te doen in het Kazimierza Górskiego van Wisla Plock. Rik De Mil koos met Vergara, Ngom, Vergara en Benes meteen voor heel wat nieuwe spelers in zijn basiself. Maar ook Wilfried Kanga kreeg een basisplaats, nadat hij vorig seizoen moeilijke laatste matchen kende - ook in relatie tot de supporters.

De wedstrijd? Die had eigenlijk weinig om het lijf. De problemen van de vorige seizoenen bleven ook dit seizoen een beetje aanwezig. Gent was baas, maar dat leverde weinig doelgevaar op. In de fase van de waarheid was het namelijk net te weinig.

Weinig doelgevaar in Cherkasy - Gent, alles nog te spelen in terugwedstrijd

Vergara was heel bedrijvig, Goore trof de lat en Burgess kopte een voorzet rakelings naast, maar verder was het vooral Davy Roef die een paar keer goed tussenbeide moest komen op pogingen en acties van onder meer Cody David. Gescoord werd er echter niet.





En dus zal het allemaal in de terugwedstrijd in de Planet Group Arena moeten gebeuren. Door de 0-0 uit de heenwedstrijd heeft Gent op zich nog altijd de beste papieren. Winst kan een duel met IFK Göteborg of Levadia Tallinn betekenen.