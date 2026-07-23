Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen
Foto: © photonews
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We zijn er aan begonnen in de Europese competities wat de Belgische ploegen betreft. Donderdagavond kwamen Anderlecht en KAA Gent een eerste keer in actie. Paars-wit moest op bezoek bij het stugge Zweedse Hammarby voor een lastig duel.

Hammarby is het nummer twee uit de Zweedse competitie dit seizoen. In Zweden zijn ze al een paar maanden bezig aan het seizoen en sinds de herneming na de korte zomerbreak is Hammarby enorm goed bezig met verschillende overwinningen.

Aan Anderlecht dus om midden in de voorbereiding iets neer te zetten tegen die Zweden. Nieuwe coach Bruno hakte meteen een paar stevige knopen door in zijn eerste basiself. Nieuwkomers Biancone en Pétrot begonnen meteen aan de wedstrijd en maakten zo hun officieel debuut voor Anderlecht.

RSC Anderlecht snel op voorsprong tegen Hammarby

Met Nga Kana en Jayden Onia-Seke zijn er twee jonkies die hun vuurdoop kregen op zeventienjarige leeftijd. Beiden lieten een paar leuke dingen zien, maar om echt een impact te hebben op dit paars-wit zijn ze in deze fase van het seizoen misschien nog iets te groen achter de oren.

Al lag dat misschien ook een beetje aan het wedstrijdverloop, waarbij paars-wit niet al te veel moest proberen te voetballen en doordrukken. Anderlecht kreeg na vijf minuten namelijk een vrije trap en die werd door Danylo Sikan prinsheerlijk tegen de touwen getrapt.

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Het maakte dat Anderlecht wat kon achterover leunen en kon mikken op counters en omschakelingen. Toch kwamen ze zelf ook nog een aantal keren piepen aan de overkant, maar echt veel kansen kon paars-wit wel niet ontwikkelen.

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Ook Hammarby liet echter geen onuitwisbare indruk na. Integendeel: het was bij momenten mak en maakte het zo Anderlecht makkelijk om hun verdedigend werk uit te voeren. En toch liep het nog verkeerd voor Anderlecht. 

Eerst was er de rode kaart voor Saliba na twee keer geel, in de slotfase kon Frank Adjei in de rebound de gelijkmaker tegen de touwen schieten, nadat zijn eerste poging werd afgeblokt door een eigen speler in de grote rechthoek van Coosemans. Het zal in eigen huis (en zonder Saliba?) moeten gebeuren voor Anderlecht met oog op de volgende ronde.

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